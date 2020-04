Disparition d’un héros arménien

« Patrick Devedjian était un Arménien exemplaire, une personnalité forte dotée d’un grand cœur. C’était quelqu’un en qui on pouvait avoir une confiance aveugle. Sa mort est une grande perte pour nous tous. » Tels sont les mots de Vazgen Sislyan, de l’Armée Secrète Arménienne de Libération de l’Arménie (ASALA).

Sislyan, avec Aram Basmajian, Hagop Dzhulfayan et Kevork Guzelian, avait pris part à l’enlèvement du consul turc à Paris le 24 septembre 1981, connu sous le nom d’ « Opération Van ». C’était le chef de ce groupe. Patrick Devedjian, l’homme politique français qui mourut le 29 mars après avoir contracté le virus Covid-19, avait défendu Sislyan et ses camarades au tribunal, au péril de sa carrière politique.

Devedjian était né à Fontainebleau le 26 août 1944. Son père, Roland Devedjian, ingénieur, était natif de Sivas, en Turquie. Il avait immigré en France en 1919, ayant survécu au Génocide des Arméniens. Sa famille avait pu en réchapper avec l’aide d’un voisin turc. Sa mère, Monique Wallois, était française. Elle mourut alors que Patrick était âgé de 6 ans.

Les épreuves que sa famille avait traversées avait fait du Génocide des Arméniens une question importante qui l’accompagna toute sa vie durant.

Le père de Patrick tenait à ce que son fils garde intactes ses racines arméniennes. À sa sortie de l’école communale de la Frette-sur-Seine, son père l’inscrivit, âgé de onze ans, au Collège Arménien Samuel Moorat de Sèvres dirigé par les Frères Mékhitaristes. Une décision qui permit à Patrick de recevoir une éducation arménienne.

Ayant obtenu son diplôme, s’inscrivit à la Faculté de Droit Paris II Panthéon-Assas, ainsi qu’à l’Institut d’Études Politiques de Paris, faisant dans ces établissements des études brillantes.

Depuis son plus jeune âge, Patrick s’intéressait à la politique ; il rejoignit à dix-sept ans le groupe d’extrême droite Occident, une décision qu’il regretta par la suite. En 1970, il cofonda Contrepoint avec le philosophe Raymond Aron, puis une fois inscrit au barreau de Paris, il devint un militant du mouvement gaulliste, adhérant au Rassemblement pour la République dès sa fondation en 1976 par Jacques Chirac. Après la constitution de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), unissant les partis de droite et du centre, Devedjian y poursuivait ses activités politiques avant d’en tenir en 2007 et 2008 les fonctions de Secrétaire général. Lorsque la fonction de président de l’UMP fut vacante, comme Secrétaire-général, Devedjian fut élu à la tête de ce parti.

Tout au long d’une carrière politique réussie, Devedjian occupa beaucoup de fonctions influentes. Il fut élu maire d’Anthony en 1983 et le resta jusqu’en 2002, ayant été élu en 1989, 1995 et 2001. Parallèlement à sa position de Maire, il fut élu en 1986 député de l’Assemblée nationale pour la 13e circonscription des Hauts de Seine, avant d’être réélu six fois en 1988, 1993, 1997, 2002, 2007 et 2012. De 2007 à 2015, Devedjian tînt les fonctions de Président du Conseil général des Hauts de Seine. Le 22 mars 2015, il fut élu Conseiller départemental d’Anthony et fut élu au bout de moins d’un mois Président du Département des Hauts de Seine. Il fut également Président du Conseil d’administration de Paris-La Défense.

La carrière politique de Devedjian a été diverse. Les présidents Chirac et Sarkozy le tenaient en haute estime. Dans diverses causes, devant les tribunaux français il défendit avec succès le président Chirac tout en étant pendant plusieurs années conseiller personnel du président Sarkozy. En 2002, lorsque Chirac fut élu président, Devedjian fut nommé ministre des Libertés locales avant d’être ministre de l’Industrie en 2004. À la suite de la crise de 2008, le président Sarkozy qui avait succédé à Chirac en 2007, créa un portefeuille spécial et désigna Devedjian au poste de Ministre du plan de redressement économique avec la mission de rétablir l’économie de la France. Il tînt cette fonction jusqu’à 2010. Lorsqu’il apprit la mort de Devedjian, Nicolas Sarkozy déclara : « Devedjian était une personne honnête, dévouée, gérant les affaires par objectifs. Il concevait la politique comme je la conçois moi-même, c’est à dire avec des sentiments et de l’émotion... Je suis fier de l’avoir eu à mes côtés ».

Devedjian était parmi les personnages de la diaspora arménienne qui ont réussi le plus, un défenseur de la Cause arménienne, un partisan infatigable pour la reconnaissance du Génocide des Arméniens et l’un des architectes de la constitution du lien fort français-arménien. Même si ses succès dans l’arène politique sont remarquables, on mentionne rarement le travail accompli par Devedjian jeune avocat.

Vazgen Sislyan se souvient de sa première rencontre avec Devedjian. Sislyan venait juste de se réveiller dans l’hôpital parisien où il avait été admis pour les blessures reçues au cours de l’enlèvement du consulat turc. « Il était assis près de mon lit, pour moi un étranger à ce moment-là, attendant ma sortie du coma dans lequel je me trouvais. Il se présenta et dit qu’il allait me défendre devant les juges. Je me méfiais bien sûr mais lorsque j’ai vu qu’il tenait dans sa main ma montre, qu’on lui avait envoyée depuis le Liban, j’ai compris qu’il ne s’agissait pas d’un piège », se souvient Sislyan. Pour Devedjian, défendre les quatre jeunes Arméniens était tout simplement de son devoir et une question d’honneur. « Je me souviens lui avoir demandé à combien s’élèveraient ses honoraires », nous a dit Sislyan. « Devedjian m’a regardé et m’a demandé, » Est-ce que j’attends de l’argent pour me défendre moi-même ? Je n’attends aucune somme d’argent pour me défendre moi-même et ma nation « . Pour Devedjian, ce procès le concernait lui-même en personne. »je défends mon peuple. Je défends la cause arménienne et je me défends moi-même« , a-t-il dit. Pour lui, c’était à l’Arménie qu’un procès était fait ce jour-là. Il s’agissait en quelque sorte d’une répétition du procès de Soghomon Tehlirian et il fallait organiser notre défense avec la même rigueur. Il mit tous ses soins à éviter que les quatre membres de l’ASALA ne soient qualifiés de terroristes au cours des débats. C’est l’honneur de l’Arménie qui était en jeu. » Dans tout ce que Patrick Devedjian entreprenait, son identité arménienne prédominait. Même né en France, même s’il menait activement une vie d’homme politique français, il était par-dessus tout un Arménien dévoué. Avec le recul, je me sens honoré et ému qu’un patriote de cette valeur nous ait défendu au cours de notre procès " nous dit Sislyan.

Devedjian se rendit en Arménie pour participer au 17e Sommet de la Francophonie à Erevan en 2018 ; à cette occasion, il avait aussi rencontré Sislyan 32 ans plus tard. « Lorsqu’un ami me dit qu’il se trouvait en Arménie et m’avait demandé si je désirais aller le voir, je ne pensais pas que cela fut possible, étant données les obligations de sa carrière politique. Quand je le rejoignis à l’hôtel Marriott à Erevan, chacun dans son groupe de 25 à 30 personnes savait déjà qui j’étais. Il les avait mis au courant de qui j’étais et les actions que nous avions prises. Il m’avait accueilli en me prenant affectueusement dans ses bras » s’est souvenu Sislyan.

Pour Sislyan, il n’est pas surprenant que beaucoup en Arménie ne connaissaient pas Devedjian avant que l’homme politique Français-arménien ne décède : « Il n’aimait pas parler de lui ou de ce qu’il avait fait. Il faisait plutôt profil bas et était une personne très discrète. Il n’attendait ni reconnaissance ni applaudissements, menant sa carrière en France avec dignité » dit Sislyan.

La disparition de Devedjian est une immense perte non seulement pour Sislyan, mais aussi pour la nation arménienne. Pour reprendre les mots de Sislyan, « Nous avons perdu un vrai Arménien ».

Karen Mkrtchyan, Erevan, 22 avril 2020

https://keghart.org/a-selfless-armenian-hero-passes/

Traduction Gilbert Béguian