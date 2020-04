Dans la soirée du 24 avril les noms des 400 000 personnes qui avaient émis des SMS s’affichèrent sur les colonnes du mémorial du génocide à Erévan

Le 24 avril plus de 400 000 SMS furent reçus en Arménie, des messages sur le 105e anniversaire du génocide émis depuis l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora à l’appel de nombreuses organisations et du Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Sur les colonnes du mémorial du génocide de Tsitsernakaberd furent projetés dans la soirée du 24 avril les noms de tous ceux qui envoyèrent ces messages comme autant de présences virtuelles des Arméniens de la planète pour la commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien.

Nikol Pachinian a nommé le mémorial d’Erévan comme « un temple de l’éternité qui symbolise l’éternité du peuple arménien et de l’Arménie » dit-il dans son message adressé aux Arméniens du monde entier.

Krikor Amirzayan