En Arménie, face aux ruines d’Ani fut dressé un drapeau arménien de 10 mètres de long visible depuis Ani

Le 24 avril 2020 à l’occasion de la commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien, près de la frontière arméno-turque face à Ani la capitale arménienne des Bagratides de l’an mille, fut dressé le tricolore arménien et un khatchkar (croix de pierre arménienne). Le drapeau arménien est hissé sur un mat de 21 mètres de haut, le drapeau mesurant 10 m de long et 5 m de large. Le khatchkar fut béni. Lors de la cérémonie émouvante étaient présents Tigran Petrosyan le gouverneur de la région de Chirak, Samvel Balasanyan le maire de Gumri, des personnalités officielles et des invités. Le drapeau est l’un des plus grands drapeaux arméniens flottant en Arménie qui est visible de l’autre côté de la frontière. Les visiteurs d’Ani pourront ainsi voir qu’ils sont en terre arménienne. Ani la merveilleuse capitale arménienne, la « ville aux mille et une églises » étant spoliée par la Turquie aux Arméniens. Le projet fut réalisé à l’initiative et du soutien des familles Aslanyan, Khranyan et Grigoryan vivant en Russie.

Krikor Amirzayan