Karen Khachanov lance un message pour le 105e anniversaire du génocide des Arméniens

Le champion arméno-russe de tennis, Karen Khachanov a inscrit quelques lignes sur les réseaux sociaux au sujet de la commémoration du génocide des Arméniens.

« Aujourd’hui c’est le 105e anniversaire du génocide arménien. C’est l’un des crimes les plus terribles contre l’humanité. 1,5 million d’Arméniens furent assassinés et beaucoup d’autres furent déportés de leur pays. Nous nous souvenons et commémorons » a écrit Karen Khachanov. Rappelons qu’Henrikh Mkhitaryan et Artur Aleksanyan avaient également posté des messages à l’occasion du 105e anniversaire du génocide des Arméniens.

Krikor Amirzayan