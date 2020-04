Message de Marie-Pierre MOUTON, présidente du Conseil départemental de la Drôme à l’occasion du 24 avril 2020 - Journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens, 105e anniversaire

Cher(e)s ami(e)s de la communauté arménienne de la Drôme,

Ne pouvant nous réunir, comme à l’accoutumée, pour commémorer le 105e anniversaire du génocide arménien, je veux partager avec vous quelques mots d’amitié, de solidarité et de courage.

En ce 24 avril 2020, la Drôme et les Drômois vous accompagnent en ce jour de mémoire et de souvenir.

L’ampleur (1.5 million de victimes) et la cruauté de cette tragédie ne doivent pas tomber dans l’oubli. Le monde doit garder mémoire du génocide arménien. « Il n’y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit de l’histoire » disait le président Jacques Chirac.

Cher(e)s ami(e)s de la communauté arménienne, vous dont les grands-parents ou arrières-grands-parents ont réchappé aux massacres, aux marches de la mort dans les déserts et ont trouvé asile sur le sol de France, je veux vous assurer de l’indéfectible lien qui nous unit. La France, cette nouvelle patrie, pour laquelle de nombreux Arméniens n’ont pas hésité à sacrifier leur vie durant la Seconde Guerre mondiale. L’inauguration, le 21 février dernier à Valence, du square à la mémoire des résistants du groupe Manouchian, fusillés en 1944 au Mont Valérien, est le témoignage vivant de notre reconnaissance et de notre fidélité à la mémoire des martyrs.

Notre cœur n’est et ne sera jamais empêché d’accompagner celles et ceux qui nous sont chers. La pandémie, qui a emporté Patrick Devedjian, président du Département des Hauts-de-Seine et ardent défenseur de la cause arménienne - à qui je veux rendre hommage, est une épreuve terrible que nous devons traverser unis et dont nous sortirons, je l’espère, grandis dans notre humanité.

J’attends avec impatience ce moment où nous pourrons nous retrouver pour déposer des fleurs et nous recueillir au pied de la statue de Toros, puis dire ensemble la dernière strophe de « La prière » du poète Siamanto (Atom Yardjanian) tombé sous les coups des bourreaux en avril 1915 :

Et la nuit noire était désertée, comme le vaste infini ;

Et, avec la lune solitaire et sanglante,

Comme une myriade de statues de marbre immobiles,

Tous les corps morts de notre terre se levèrent pour prier l’un pour l’autre.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Marie-Pierre MOUTON, présidente du Conseil départemental de la Drôme