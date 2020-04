Décès Zabel Chéghikian : de l’aide à l’Arménie au procès Bernard Lewis, une trajectoire silencieuse mais exemplaire

En ce 105e anniversaire du génocide arménien, une femme qui fut porteuse de mémoire s’est éteinte ce 20 avril 2020, doucement, sans faire de bruit, dans la solitude obligée des EHPAD confinés. Troublante coïncidence, Zabel Chéghikian est allée rejoindre sa sœur aimée, décédée très exactement le même jour, en 2015, année du centenaire. S’il ne fallait pas compter sur Zabel Chéghikian pour mettre en avant son action en faveur de l’Arménie, du Haut-Karabagh et de la lutte contre le négationnisme du génocide arménien - avec notamment le procès qu’elle intenta et gagna contre Bernard Lewis au nom du Forum des associations arméniennes de France – sa trajectoire exemplaire mérite d’être soulignée et rappelée.

