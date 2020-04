La cérémonie commémorative à Paris en images, en présence de Nicole Belloubet et Anne Hidalgo

Si la traditionnelle cérémonie républicaine à la statue Komitas suivie d’une manifestation jusqu’à l’ambassade de Turquie n’ont pu se tenir cette année à cause du contexte sanitaire, Paris a tout de même souhaité marquer le 105e anniversaire du génocide des Arméniens en se réunissant en petit comité pour déposer des gerbes de fleurs, à deux pas des Champs Elysées.

Cette année, c’est la garde des Sceaux Nicole Belloubet qui représentait le gouvernement français à cette cérémonie officielle, ce 24 avril devenu journée nationale de commémoration en France depuis l’année précédente, et la décision du chef de l’Etat, Emmanuel Macron. Sous un grand soleil, elle est arrivée à 16h précises pour le début de cette courte cérémonie, rejoignant Anne Hidalgo, maire de Paris, Hasmik Tolmadjian, ambassadrice d’Arménie en France, et les coprésidents du CCAF, Ara Toranian et Mourad Papazian.

Alors que les gerbes étaient d’ores et déjà déposées en leur nom au pied de la statue - et ce pour éviter tout risque sanitaire - les cinq personnalités se sont approchées du monument commémoratif pour se recueillir et se souvenir ensemble. Hélène Stein, cheffe du protocole du Quai d’Orsay, a pris la parole pour expliquer à quelque point, bien que le mot d’ordre de « Rester chez soi » était de mise, il était important de ne pas oublier cette date symbolique :

« En ce 24 avril 2020, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du président de la République et du gouvernement de la République française, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, son excellence Hasmik Tolmadjian, ambassadeur de la République d’Arménie en France, aux côtés de Messieurs Mourad Papazian et Ara Toranian, coprésidents du Conseil de coordination des associations arméniennes de France, rendent hommage au million cinq cents mille de victimes du génocide arménien de 1915 en déposant des fleurs au pied de la statue du révérend père Komitas. En leur mémoire, observons un moment de recueillement. »

Texte, photos et vidéo : Claire Barbuti