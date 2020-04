Le génocide arménien commémoré par un effort humanitaire en ligne et un don de plus de 3 millions de repas

En raison de la pandémie de COVID-19, le 105e anniversaire du génocide arménien se met en ligne avec une collecte de fonds humanitaire pour soutenir Feeding America qui est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis gérant un réseau national de plus de 200 banques alimentaires qui nourrissent plus de 46 millions de personnes à travers des garde-manger, des soupes populaires, des abris et d’autres agences communautaires.

Chaque année, le 24 avril, des milliers d’Arméniens américains défilent dans les rues d’Hollywood pour l’anniversaire du génocide arménien.

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, le 105e anniversaire s’installe en ligne avec une collecte de fonds humanitaire pour soutenir Feeding America.

« Au départ, nous avions appelé 1,5 million de repas en mémoire de 1,5 million d’âmes », a expliqué Mihran Toumajan de l’Assemblée arménienne d’Amérique.

L’année dernière, le Sénat américain a adopté une résolution reconnaissant officiellement le génocide arménien.

« Mon grand-père a été sauvé par la Near East Relief Foundation, une organisation caritative américaine qui a sauvé plus de 300 000 orphelins de l’Empire ottoman », a déclaré Krikor Moloyan du Armenian Council of America.

« L’effusion de soutien d’Américains de tout le pays était tout simplement incroyable à l’époque », a déclaré Mihran Toumajan.

À la lumière de la crise actuelle, avec autant d’Américains en difficulté, les organisateurs affirment qu’il serait opportun d’aider Feeding America.

« Nous avons dépassé les trois millions de repas, et nous voulons juste dire un grand merci », a déclaré Krikor Moloyan.

Une veillée aux chandelles à 19h15 vendredi sera virtuelle.

Les organisateurs demandent aux personnes qui souhaitent prendre une photo et publier sur les réseaux sociaux de se souvenir des personnes perdues.