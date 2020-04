Commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien à Valence en présence du Préfet de la Drôme Hugues Moutouh et du Maire de Valence et du bureau du C24

Commémoration du 105 e anniversaire du génocide arménien à Valence en présence du Préfet de la Drôme Hugues Moutouh et du Maire de Valence et du bureau du C24

La manifestation publique de la commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens étant annulée pour cause de coronavirus, c’est finalement en tout petit nombre que s’est tenue vendredi 24 avril à 13h30 devant la stèle du génocide à Valence, le recueillement.

En présence du Préfet de la Drôme Hugues Moutouh venu pour cette journée du 24 Avril, désormais officielle du calendrier Républicain, et du Maire de Valence Nicolas Daragon, s’est tenue la cérémonie. En présence des Véronique Pugeat 1er Adjointe, Franck Soulignac 2e Adjoint, ainsi que des adjoints d’origine arménienne, Franck Diratzonian-Daumas, Georges Rastklan, Nathalie Iliozer, Gayanée Papazian, Robert Toutoundji (Conseiller municipal) et Annie Koulaksezian-Romy (ex-Adjointe), ainsi que de la députée Mireille Clapot (LREM).

Etaient également présents les coprésidents du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et de sa région, Krikor Amirzayan, Georges Ishacian et Georges Rastklan. A noter la présence des autres membres du bureau Nazo Alain Jinbachian, Khosrof Ilozer, Tamar Stépanian et Georges Eretzian.

La cérémonie de recueillement avec le respect des normes de la distanciation sociale s’est déroulée par une minute de silence à la mémoire des 1,5 million de victimes du génocide arménien perpétré il y a 105 ans dans l’Empire ottoman par le gouvernement Jeune-Turc. Le Premier génocide du 20e siècle que la Turquie, l’organisatrice de ce Crime contre l’humanité refuse toujours de reconnaitre. Pire, Ankara alimente un négationnisme d’Etat…une politique qu’elle désire étendre à travers le monde.

Chacune des personnalités présentes, du Maire Nicolas Daragon jusqu’au Préfet de la Drôme ainsi que les Adjoints et membres du bureau du C24 déposé des fleurs devant la stèle du génocide, œuvre du sculpteur Toros.

La cérémonie se clôturant -sans discours- très sobrement par une minute de silence.

Ainsi, malgré les circonstances exceptionnelles et l’annulation de toute manifestation publique, pour ce 105e anniversaire du génocide des Arméniens, la Préfecture de la Drôme, la Ville de Valence et le C24 ont tenu à marquer par une présence physique de quelques membres, le recueillement pour ce 24 avril, déclaré Journée nationale de commémoration du génocide arménien.

Krikor Amirzayan (texte et photos) à Valence (Drôme)