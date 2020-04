Commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien à Bourg-Lès-Valence

Les membres du bureau du C24 le Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de la région valentinoise, memebre du CCAF Centre, malgré les mesures de confinement, ont tenu à rendre hommage aux 1,5 million de victimes du génocide arménien, et commémorer ainsi le 105e anniversaire du 24 Avril 1915 à Bourg-Lès-Valence. Une commune de 20 000 habitants jouxtant Valence et qui compte une forte communauté arménienne de plus de 3 500 membres. En ce vendredi 24 avril, à 14 heures, étaient présents devant le mémorial du génocide square du 24 Avril 1915 à Bourg-Lès-Valence les coprésidents du C24 Georges Rastklan, Krikor Amirzayan et Georges Ishacian, ainsi que les autres membres du bureau Nazo Alain Jinbachian, Khosrof Ilozer, Tamar Stépanian et Georges Eretzian. Le bureau du C24 se recueillit devant le mémorial du génocide des Arméniens de 1915 réalisée en tuf, la pierre volcanique d’Arménie. Après le dépôt des fleurs réalisé par chaque membre du C24 et une minute de silence, le recueillement prit fin vers 14h30.

« Malgré les circonstances exceptionnelles et l’annulation de la manifestation publique pour ce 105e anniversaire du génocide des Arméniens, nous tenions à marquer par notre présence physique devant le mémorial, notre volonté forte de nous souvenir de nos 1,5 millions de victimes de la barbarie de la Turquie en 1915…et revendiquer » ont affirmé aux médias les coprésidents du C24.