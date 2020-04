« 105 ans après le génocide arménien, la Turquie d’Erdogan continue de représenter une menace »,  Une tribune de Mourad Papazian et Ara Toranian

FIGAROVOX/TRIBUNE - En cette journée de commémoration du génocide arménien, Mourad Papazian et Ara Toranian jugent que la Turquie n’a toujours pas renoncé à ses ambitions d’hégémonie. Et invitent l’Europe à ouvrir les yeux face à la violence et aux projets d’Erdogan.

Mourad Papazian et Ara Toranian sont les coprésidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF).

105 ans après le génocide des Arméniens, l’État turc n’en finit pas de représenter un danger pour les peuples de la région et une menace pour l’Europe. On ne dressera pas en ces lignes l’inventaire de toutes ses exactions, en particulier contre les Kurdes de Syrie, que Donald Trump a jeté après usage à l’automne dernier, en les livrant à la soldatesque d’Erdogan une fois l’éradication de Daech estimée acquise. Il serait en effet vain de rappeler l’ensemble des crimes perpétrés par cet État, qui vient encore de bombarder le 15 avril le camp de Makhmour au sud-Kurdistan, provoquant plusieurs morts dans la population civile. Il n’est depuis 100 ans pas un jour qui ne produise son lot d’atteintes aux libertés démocratiques ou aux droits de l’homme dans cet État qui compte aujourd’hui 230 000 détenus politiques et qui fait figure de plus grande prison de journalistes au monde. Il serait également fastidieux de faire le rappel de toutes les agressions d’Erdogan contre l’Europe, de ses chantages tous azimuts et de ses tentatives d’instrumentaliser politiquement son émigration, avec notamment la création dans certains pays de filiales de l’AKP, qui se présentent aux élections locales en tant que relais quasi revendiqué de la maison-mère…

