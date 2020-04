La lettre d’Emmanuel Macron adressée à Armen Sarkissian

"Monsieur le Président, Cher ami,

En ce jour de commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens, je vous adresse, ainsi qu’à votre peuple, mes pensées les plus fraternelles et amicales.

En ce 24 avril, la France se souvient de l’assassinat à Constantinople de 600 intellectuels arméniens, qui a marqué le début du génocide. La France est aujourd’hui plus que jamais engagée pour défendre la mémoire des victimes, combattre le négationnisme et porter les enseignements universels de cette page d’histoire tragique. Mon pays a fait l’an dernier du 24 avril, conformément aux engagements que j’avais pris, la journée de commémoration du génocide arménien. Tout en assurant le strict respect des consignes imposées par la situation sanitaire actuelle, j’ai décidé que cette journée serait marquée cette année encore, par une cérémonie restreinte à Paris, en présence de représentants du gouvernement français.

C’est cet héritage et cette mémoire partagés qui fondent la relation si particulièrement entre nos deux pays. Aujourd’hui l’épidémie de coronavirus qui frappe le monde nous impose collectivement un nouveau défi, sanitaire, économique et social. Nous relèverons ces défis ensemble, et je sais que la France et l’Arménie œuvreront de concert dans les enceintes internationales en faveur d’un multilatéralisme plus efficace et de solidarités nouvelles.

Quelques que soient les épreuves, les Arméniens peuvent compter sur l’amitié de la France. Fidèle à ses engagements, elle se tient à leurs côtés dans leur aspiration à la paix et à la prospérité.

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l’assurance de ma haute considération."

Emmanuel Macron