Garo Paylan demande au Parlement turc d’analyser le génocide des Arméniens

Le député arménien du Parlement de Turquie, Garo Paylan demande au président du Parlement d’examiner le génocide des Arméniens. Il utilise « Aghet » pour qualifier le « Génocide », car ce terme pouvant faire l’objet d’une sanction en Turquie...

Ci-dessous le texte traduit de l’arménien. Krikor Amirzayan

"Le 24 Avril est la Journée de la commémoration du génocide des Arméniens. Le 24 avril 1915 dans la capitale ottomane, sur décision du gouvernement, furent arrêtés et exilés l’élite intellectuelle des Arméniens d’occident, dont une grande partie allait être assassinée sur les plateaux d’Anatolie.

1915 et la politique du plan d’extermination mise en place plus tôt, lorsque dans divers parlements de divers pays est examiné ce que l’ONU a fixé comme « le crime de Génocide ». Tandis que la « grand Aghet » (ndlr « Grande catastrophe » pour ne pas employer le terme « génocide » sanctionnable en Turquie) dot las Arméniens subirent il y a 105 ans, le parlement de Turquie le sujet n’est pas traité, la justice n’a pas été rétablie et l’évènement n’a pas reçu d’avis. Les Arméniens de la planète depuis un siècle attendent la justice, ce qui peut être fondée que de la conscience de l’opinion publique des peuples de Turquie et du parlement turc.

Dans ce but, nous avons proposé de réaliser une analyse parlementaire du passé afin de débuter l’étude du peuple arménien victime de l’« Aghet » en 1915, de préciser ses responsables et ses assassins, de confronter au passé dans la volonté d’assurer la tardive justice.

Nous vous soumettrons plus tard la demande adressée à la présidence du Parlement."

Garo Paylan, député représentant Diyarbakir au Parlement turc

Ապրիլ 24-ը Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման օրն է։ 24 ապրիլ 1915-ին Օսմանեան մայրաքաղաքին մէջ, կառավարութեան իսկ որոշմամբ, ձերբակալուած ու աքսորի ենթարկուած է արեւմտահայ մտաւորական ընտրանին, որու մեծ մասը ապա պիտի սպաննուէր Անատոլուի տափաստաններուն վրայ։

1915-ին եւ վաղորդայնին ի գործ դրուած ոչնչացումի ծրագրեալ քաղաքականութիւնը, երբ տարբեր երկիրներու խորհրդարաններուն մէջ կը քննարկուի, համահունչ կը նկատուի ՄԱԿ-ի կողմէ սահմանուած « Ցեղասպանութեան յանցագործութեան »։ Մինչդեռ հայ ժողովուրդին պատահած այս մեծ աղէտէն ասդին 105 տարի անցած ըլլալով հանդերձ, Թուրքիոյ խորհրդարանին կողմէ նիւթը չէ քննարկուած, արդարութիւնը չէ վերականգնուած ու պատահածը չէ ստացած իր գնահատականը։ Աշխարհասփիւռ հայութիւնը դարէ մը ի վեր արդարութեան կը սպասէ, ինչ որ կարելի է հաստատել միայն Թուրքիոյ ժողովուրդներու հասարակաց խղճին վրայ ու Թուրքիոյ խորհրդարանէն ներս։

Այս շրջագծով առաջարկած ենք պատշաճը կատարել խորհրդարանական հետաքննութիւն մը սկսելու համար՝ 1915-ին հայ ժողովուրդի ենթարկուած աղէտը ուսումնասիրելու, պատասխանատուները ու ոճրագործները ճշդելու, անցեալի հետ առերեսուելու եւ ուշացած արդարութիւնը ապահովելու նպատակով։

Խորհրդարանի նախագահութեան յղուած հետաքննութեան առաջարկի բնագիրը կը յանձնենք ձեր ուշադրութեան։

Տիգրանակերտի պատգամաւոր Կարօ Փայլան