24 avril : cérémonie à huis clos en présence du maire à Septèmes-les-Vallons

L’Association Culturelle des Français d’Origine Arménienne de Septèmes-les-Vallons (ACFOA) et de ses environs a organisé une cérémonie en comité restreint hier, jeudi 23 avril 2020, à Septèmes-les-Vallons.

Du fait des circonstances actuelles, la cérémonie et les dépôts de gerbes se sont déroulés à huit clos, en présence du Maire (André Molino), de la première adjointe (Sophie Celton), d’élus du conseil municipal de Septèmes-les-Vallons, d’Anciens combattants de l’ARAC et de la FNACA ; de des co-présidents de l’ACFOA (Nicolas Margossian et Ludovic Pasquinucci).

Ci-dessous le communiqué de Nicolas Margossian et Ludovic Pasquinucci :

"Chères Septèmoises, chers septèmois,

C’est dans un contexte particulièrement difficile marqué par une crise sanitaire sans précèdent que nous avons décidé de nous adresser à vous. Tous les ans, à Septèmes-les-Vallons, nous commémorons la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide des arméniens.Cette année, du fait de la pandémie de coronavirus qui touche l’ensemble de la planète, cette cérémonie est impossible.Notre mobilisation et notre détermination n’en est pas pour autant réduite.Aussi pour ne pas oublier, nous devons nous rappeler que le génocide des arméniens a été planifié et organisé sous la direction du parti Jeunes-Turcs, alors au pouvoir.Le 24 avril 1915est la date retenue pour le déclenchement du plan génocidaire, avec l’arrestation de plusieurs centaines de personnes membres des élites arméniennes de Constantinople.

Pendant l’année 1915, mais également durant les années qui suivirent, d’innombrables massacres et déportations forcées vers le désert syrien ont été pratiqués systématiquement envers la population arménienne de l’empire Ottoman, population autochtone présente sur ses terres ancestrales depuis trois millénaires.Ceci a conduit à la mort plus de 1 500 000 martyrs, plusieurs centaines de milliers ont été réfugiés et apatrides.C’est en ce sens, que nous ne pouvons être que sensibles au sort réservé à ceux qui fuient l’horreur de la guerre et des massacres aujourd’hui. N’en déplaise à certains, notre ennemi n’est pas celui qui tente de survivre, celui qui ne nous ressemble pas, mais bel et bien celui qui attise la haine de l’autre.Nous regrettons l’attitude négationniste des dirigeants de la Turquie actuelle qui ne cesse d’empêcher les Etats de la communauté internationale de reconnaître le génocide des arméniens. Aujourd’hui, 105 ans après les faits, nous appelons l’ensemble des septèmoises et des septèmois à ne pas oublier et à agir pour transmettre aux générations futures la mémoire de nos aïeux tout en veillant à ce que plus jamais nous revivions une telle barbarie.Tel est le sens que nous donnons chaque année à notre cérémonie.Que l’on soit d’origine arménienne, que l’on ait ou pas une ascendance arménienne, que l’on soit de différentes cultures et de différentes origines, nous devons nous mobiliser.Cette cause est une cause universelle car un crime contre l’Humanité, où qu’il soit commis, affecte l’humanité toute entière.

Commémorer et rester mobilisés, permet de lutter aussi contre l’expansion du négationnisme à l’égard du génocide arménien en Europe et particulièrement sur le sol français. Nous devons faire preuve d’une vigilance, d’une mobilisation et d’une détermination inébranlable. Nous en avons le devoir, tant pour le respect de la mémoire des victimes, que pour le futur, afin que de tels crimes ne se reproduisent jamais.Cette idéologie et cette méthodologie ont servi d’exemple au régime d’Hitler 3 décennies plus tard.Ce sont les plans de purification ethnique de 1915 sur lesquels se sont appuyés les nazis et qui ont conduit à la déportation, à la création des camps de concentration et à l’élimination massive de ceux qui ne leur ressemblaient pas, de ceux qui ne pensaient pas comme eux.En effet, en 1939 devant des chefs militaires du Troisième Reich, Hitler n’aurait-il pas déclaré « qui se souvient aujourd’hui des arméniens ? » pour justifier à l’avance ses crimes.Ainsi, nous comprenons aisément qu’une reconnaissance du génocide des arméniens, mais également la condamnation de son négationnisme sont absolument nécessaires."

Ludovic Pasquinucci, Nicolas Margossian

co-Présidents de l’Association culturelle des Français d’origine arménienne de Septèmes-les-Vallons et André Molino Maire de Septèmes les Vallons.