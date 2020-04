Frédéric Haziza : « Depuis, 105 ans de déni et de négationnisme turc. N’oublions jamais »

Il y a 105 ans, le 24 avril 1915 débutait le #GénocideArménien,1er génocide du 20e siècle.1,5 millions d’Arméniens massacrés entre avril 1915 et juillet 1916 par la Turquie parce que nés Arméniens et chrétiens. Depuis, 105 ans de déni et de négationnisme turc. N'oublions jamais pic.twitter.com/JwvlCvyFZu

— Haziza Frédéric (@frhaz) April 24, 2020