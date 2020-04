Le premier ministre de la province de l’Ontario au Canada fait une déclaration à l’occasion du 105e anniversaire du génocide arménien

Le premier ministre de la province canadienne de l’Ontario, Doug Ford, a fait une déclaration à l’occasion du 105 e anniversaire du génocide arménien.

« Je suis honoré de saluer les membres de la communauté arménienne et tous ceux qui honorent la mémoire des victimes du génocide arménien de 1915. Je tiens à féliciter le Comité de commémoration du génocide arménien de Toronto d’avoir sensibilisé à cet événement important.

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux victimes du Medz Yeghern. Nous pleurons ceux qui ont tragiquement perdu la vie au cours de cette période sombre de l’histoire, et nous nous souvenons de ceux qui ont été déplacés de chez eux. Cette occasion solennelle est un rappel poignant de la nécessité de continuer à construire un monde sans violence ni injustice. Je vous le dis en tant que premier ministre d’une province qui chérit sa diversité et accorde une grande valeur à la création d’une société pacifique et harmonieuse ».

La Chambre des communes du Canada a reconnu le génocide arménien par les résolutions adoptées en 1996 et 2004. En 2002, le Sénat du Canada a adopté une résolution de reconnaissance du génocide arménien.

Le génocide arménien a été reconnu par les provinces canadiennes de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique.