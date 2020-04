Henrikh Mkhitaryan restera à l’AS Rome au minimum jusqu’à la fin du championnat d’Italie cette saison

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan, milieu de terrain de l’AS Rome continuera les compétitions du championnat d’Italie au minimum jusqu’à la fin de la saison après la reprise de la Série A.

Le journal britannique The Sun vient d’informer que les dirigeants de l’AS Rome se sont accordés avec ceux d’Arsenal pour prolonger « pour une durée inconnue » le prêt de l’international arménien d’Arsenal à l’AS Rome.

Précisions que le prêt d’Henrikh Mkhitaryan (31 ans) à l’AS Rome expirait le 30 juin 2020. Mais en raison de l’arrêt du championnat d’Italie pour cause de coronavirus et le redémarrage sans doute courant mai, le championnat italien pourrait se terminer en août. Henrikh Mkhitaryan y restera au minimum jusqu’à cette fin de championnat.

Selon les dernières informations l’AS Rome serait prête à régler les 20 millions d’euros pour le transfert de l’Arménien. L’entraîneur de l’AS Rome Paolo Fonseca désire placer Henrikh Mkhitaryan en tant que deuxième attaquant avec Edin Zeko. Le club russe de « Zénith » Saint Pétersbourg serait également intéressé par Henrikh Mkhitaryan qui a déjà marqué avec l’AS Rome en 17 rencontres du championnat d’Italie, 6 buts et réalisé 4 passes décisives.

Krikor Amirzayan