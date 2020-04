Décès du philanthrope arménien Aso Tavitian

Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a annoncé la disparition du philanthrope Aso O. Tavitian.

« Nous sommes profondément attristés par la disparition soudaine d’Aso Tavitian - grand philanthrope, humaniste, patriote et ami bien-aimé du Saint Siège d’Echmiadzine et du peuple arménien. Sa mort est une grande perte pour la Sainte Eglise et pour toute la nation », a déclaré Sa Sainteté dans un message.

Le Catholicos a déclaré qu’il était impossible d’énumérer toutes ses actions patriotiques.

« L’Église arménienne avait une place spéciale dans son activité à multiples facettes », a déclaré Sa Sainteté, décrivant le soutien comme un « hommage unique aux efforts visant à renforcer l’identité et l’esprit national ».

« Notre bien-aimé Aso a également soutenu l’éducation et l’éducation de la nouvelle génération en vue de voir une Arménie plus forte. Grâce à la Fondation Tavitian, environ 350 jeunes d’Arménie ont poursuivi leurs études supérieures à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts et continuent d’apporter leur service dans notre pays d’origine dans divers domaines », a déclaré le Catholicos.

Le chef d’entreprise et philanthrope Aso (Assadour) Ohanes Tavitian est né en Bulgarie de parents rescapés du génocide de 1915.

Il a immigré à New York en 1961 en tant que réfugié de la guerre froide. La même année, il a reçu une bourse pour fréquenter l’Université Columbia. Après avoir obtenu sa maîtrise en génie nucléaire, Tavitian a cofondé SyncSort Inc., l’une des premières sociétés de développement de logiciels et en a été le PDG de 1975 à 2008.

L’entreprise a joué un rôle central dans le développement de l’industrie du logiciel. En 1995, il a créé la Fondation Tavitian qui offre des bourses aux étudiants d’origine arménienne et bulgare et parraine des projets axés sur le développement de la République d’Arménie.