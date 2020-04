Le gouvernement arménien déposera 105 000 fleurs au mémorial de Tsitsernakaberd le 24 avril

Le Gouvernement déposera 105 000 fleurs au Mémorial de Tsitsernakaberd au nom à tous le 24 avril, informe le vice-Premier ministre, le commandant Tigran Avinyan.

Le mémorial sera fermé au public jusqu’au 25 avril à 23h00 pour des raisons de sécurité au milieu du verrouillage du coronavirus.

Seuls le président, le Premier ministre, le président du Parlement et le Catholicos visiteront le mémorial à 10 heures.

L’hommage sera accompagné d’une performance en direct par le pianiste de renom Hayk Melikyan.

À partir de 08h00, les citoyens peuvent envoyer un message au numéro abrégé 1915 d’Arménie et au 0037433191500 de l’étranger. Les noms des citoyens qui ont envoyé le message seront reflétés sur les colonnes du mémorial, signalant ainsi leur participation symbolique et leur hommage à la mémoire des saints martyrs.

Une cérémonie solennelle d’hommage débutera à 22 heures et mettra en vedette des ensembles publics et des artistes individuels. Le programme comprendra divers genres - des chansons classiques et folkloriques - qui seront diffusés en direct jusqu’à l’aube.

Le 23 avril, à 21h00, les cloches de l’église sonneront pendant 3 minutes et les lumières des places et des rues d’Erevan et des régions s’éteindront.

Les citoyens sont priés d’éteindre les lumières des appartements et d’allumer la lumière du téléphone près des fenêtres, rejoignant ainsi l’action intitulée « Minute de la commémoration lumineuse ».