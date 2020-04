Les manœuvres militaires offensives en Artsakh du 20 au 23 avril ont démontré la puissance de l’Armée arménienne

Ces dernières semaines les manœuvres militaires ou entraînements se sont multipliés au sein de l’armée arménienne en Arménie et en Artsakh. Du 20 au 23 avril se sont tenues en Artsakh des manœuvres militaires dans des conditions d’attaques impliquant de nombreux soldats, chars et matériel militaire. L’objectif étant de tester la capacité offensive de ces unités de l’armée arménienne de l’Artsakh. Les résultats furent à la hauteur des espérances car l’armée arménienne est entrainée et prête à faire face à toute agression ennemie. Le succès des attaques simulées en est la preuve avec des objectifs atteints par les tirs précis des soldats Arméniens. Le 23 avril ces entrainements étaient suivis par le général Djalal Haroutiounyan commandant des Forces armées de l’Artsakh ainsi que des commandants de l’Etat-major. L’une de ces manœuvres visait à simuler l’attaque ennemie -similaire à celle d’avril 2016 par l’armée azérie- et l’offensive arménienne victorieuse.

Krikor Amirzayan