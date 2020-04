Les actions visant à atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus sont efficaces

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, une réunion régulière sur la politique anti-crise d’atténuation des impacts du coronavirus a eu lieu au gouvernement aujourd’hui.

Le Premier ministre a été informé de la mise en œuvre des programmes d’assistance économique et sociale approuvés par le gouvernement. Les responsables ont présenté les résultats du suivi quotidien et les indicateurs, qui témoignent de la dynamique positive des événements. Il a été noté que la récolte des demandes et la fourniture d’une assistance sur la base des demandes approuvées se poursuivent, les problèmes techniques enregistrés sont résolus rapidement. D’après les résultats actuels, la plupart des ressources de crédit pour certains programmes ont été fournies, ce qui témoigne de la progression effective de ces programmes.

Nikol Pashinyan a chargé de continuer à surveiller la mise en œuvre des programmes et d’assurer la réponse rapide.

Ensuite, de nouvelles idées et propositions d’assistance économique ont été présentées. En particulier, les questions liées à la promotion des start-ups à composante éducative, à l’élargissement du soutien aux entreprises disposant d’instruments fiscaux et de crédit ont été discutées. Un certain nombre de suggestions et de remarques ont été présentées.

Le Premier ministre a chargé de poursuivre les travaux à la suite de la discussion, de finaliser les propositions et de présenter la version finale.