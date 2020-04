Armen Sarkissian a adressé un message de félicitations à Bachar el-Assad

Le Président de la République d’Arménie Armen Sarkissian a adressé un message de félicitations au Président de la République Arabe Syrienne Bachar el-Assad à l’occasion de la Fête nationale, informe le service des relations publiques de l’administration présidentielle.

Soulignant l’amitié séculaire entre les peuples arménien et syrien, le président Sargsyan a particulièrement noté : « La preuve en est la compassion et l’attitude bienveillante du peuple syrien envers les dizaines de milliers de réfugiés arméniens pendant le génocide arménien, dont la reconnaissance et la condamnation officielles de l’Assemblée du peuple syrien ont été reconnues avec reconnaissance par tous les Arméniens. »