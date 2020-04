Nikol Pashinyan testé négatif pour le coronavirus

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a annoncé qu’il a été testé à nouveau pour le coronavirus et les résultats sont revenus négatifs.

Il a évoqué la vidéo montrant des images ayant fuité lors de la préparation de son intervention en direct à la nation. Nikol Pashinyan a dit beaucoup de gens s’étaient déclarés inquiets au sujet qu’il ait toussé dans la vidéo. « J’étais informé par mes collègues dans les derniers jours de me faire tester. Le 19 Avril, j’ai été testé pour la troisième fois. J’ai été testé deux fois au début, et encore une fois les résultats sont négatifs en arrière - malheureusement pour certains et heureusement pour moi », a-t-il dit.

En parlant de la fuite de la vidéo il a dit qu’il est surpris par les réactions à ce sujet. « Au cours des années soviétiques, les enfants pensaient que leurs enseignants ne mangeaient pas, n’allaient pas aux toilettes et ainsi de suite. Et certaines de ces réactions donnent ce genre d’impression. Une très mauvaise chose est arrivé, mais cette mauvaise chose est sur les responsables, pas sur le contenu de la vidéo, » a-t-il dit, ajoutant que la vidéo montre simplement les préparatifs derrière les coulisses techniques pour la diffusion en direct.