Les SMS des Arméniens d’Arménie, d’Artsakh et de la diaspora seront projetés sur les parois du mémorial du génocide arménien à Erévan aujourd’hui 24 avril

Lors d’une conférence de presse hier, Tigran Virabyan l’adjoint au Maire d’Erévan a indiqué que dès ce vendredi 24 avril à partir de 8 heures, « nos compatriotes d’Arménie et de l’Artsakh pourront envoyer sur 1915 des SMS indiquant leur message. Le soir ces messages seront projetés avec le nom de leurs auteurs sur les colonnes du mémorial de Tsitsernakaberd et marquera ainsi leur présence symbolique aux manifestations du 105e anniversaire du génocide des Arméniens. Je suis convaincu que nous aurons des centaines de milliers de noms ainsi affichés sur les parois des colonnes du mémorial de Tsitsernakaberd » a indiqué Tigran Virabyan.

De la diaspora il est également possible d’envoyer des SMS au numéro 0037433191500. Mais de chaque téléphone portable le nombre d’envoi de SMS sera limité à 5 avec le prénom et le nom de famille de préférence écrits avec des lettres arméniennes, si les personnes désirent figurer leur identité projetée sur le mémorial d’Erévan.

« Je demande à nos compatriotes de rester modérés dans leur message et de ne pas envoyer de messages vexatoires ou insultants » dit Tigran Virabyan. En Arménie et en Artsakh les opérateurs de téléphonie se sont engagés à ne facturer qu’un seul dram, un montant symbolique, chaque SMS. Pour les messages depuis l’étranger vers l’Arménie, il n’y a aucun accord et les SMS seront à leur tarif normal selon la grille de facturation de chaque opérateur de téléphonie.

Des programmes seront diffusés en direct sur les radios et télés durant 10 à 11 heures avec des concerts également.

Krikor Amirzayan