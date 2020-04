Lady Sylva prépare un album dédié à son père

Artistes en confinement - La pianiste et chanteuse montréalaise Lady Sylva s’apprêtait à lancer un projet de chorale avec des enfants de migrants, lorsque la crise de la Covid-19. Elle continue de donner des cours de musique en ligne pendant le confinement.

Née au Liban de parents d’origine arménienne, Lady Sylva est l’une des pianistes et chanteuses qui comptent sur la scène montréalaise. Alors que la crise de la Covid-19 frappe le monde, le confinement et l’interdiction des rassemblements arrivaient alors qu’elle était sur le point de lancer un nouveau projet artistique. En effet, le 23 mars, elle devait organiser un événement avec une chorale composée d’enfants de migrants, projet organisé avec l’association Haydoun, dont le sociofinancement sur Indiegogo se termine fin avril. En plus de ce spectacle, Lady Sylva aurait dû être invitée à la version moyen-orientale 2020 de l’émission La Voix.

