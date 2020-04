Commémoration du 23 avril au soir et du 24 avril en Arménie

Yérévan, le 23 avril 2020, 13 heures - Alors que le pays a enregistré 50 cas de plus de contamination ce jour, portant le nombre total de personnes testées positives au COVID 19 à 1523, le gouvernement a fait connaître dès hier le programme de la commémoration du 23 avril au soir. D’habitude, une marche est organisée depuis le centre-ville jusqu’au Mémorial du génocide, mais pour des raisons évidentes face aux dangers de l’épidémie et alors que tout le pays reste sous état d’urgence et confinement, aucun rassemblement public n’aura lieu. A 21 heures, les cloches des églises se mettront à sonner et les lumières de l’éclairage public de la ville comme dans les provinces seront toutes éteintes pour une durée de trois minutes. Chacun est encouragé à faire de même dans son foyer, et à allumer près des fenêtres les lampes de téléphones portables pour s’associer à ces minutes du souvenir. La célèbre chanson « ari im sokhak » retentira alors et tous sont invités, l’événement étant retransmis en direct, à se tourner en direction du sommet du Mémorial.

En ce qui concerne le 24 avril, les Arméniens ne prendront donc pas la direction du Mémorial pour y laisser une fleur, là encore pour raison de sécurité par rapport à la pandémie. A partir de 8 heures du matin, chacun peut envoyer un SMS en composant, depuis l’Arménie, le chiffre symbolique de1915, et depuis l’étranger, le 0037433191500. Les noms de ceux qui envoient ces SMS seront projetés sur les colonnes du Mémorial afin de montrer la participation à l’hommage rendu aux victimes du génocide. À 10 heures, le Président arménien, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et le Catholicos se rendront au Mémorial et la cérémonie d’hommage aux victimes se déroulera au son de la musique jouée en direct par le pianiste Hayk Melikyan. L’ensemble des commémorations seront retransmises en direct sur les chaînes de télévision et par Internet.

Pour l’interprétation de ce titre « ari im sokhak, voir l’interprétation au lien ci-dessous avec les paroles en arménien.

Laurence Ritter