Une histoire reconnue, par R.H. Kévorkian

Au tournant du XIXe siècle, les Arméniens sont principalement concentrés dans les six provinces orientales de l’Empire ottoman, dans les vilayets de Sivas, Erzerum, Van, Diyarbekir, Bitlis et Kharpert, le terroir arménien ancestral, ainsi qu’à Constantinople et dans les principales villes d’Anatolie. La majorité d’entre eux est établie en milieu rural et mène une vie traditionnelle, de type patriarcal, caractérisée par une cohabitation complexe avec des populations kurdes semi-nomades ou récemment sédentarisées.

Les métropoles de province concentrent d’autre part une société arménienne éduquée et entreprenante qui entre dans la modernité.

C’est ce monde vivant qui va subir des massacres de masse et voir ses biens progressivement spoliés, enclenchant un courant migratoire massif avant d’être définitivement éradiqué en 1915.

Entre violence d’État et violence

tribale : les grands massacres

de 1894-1896

1891 marque un tournant dans la politique du sultan Abdülhamid II. Cette année-là, il crée des escadrons d’irréguliers kurdes, les hamidiye : enlèvements, pillages, spoliations engendrent une insécurité permanente. Mais les premières violences de masse se produisent au cours de l’été 1894 dans le district arménien du Sassoun. Ces massacres, présentés comme une « révolte » des Arméniens, poussent les puissances européennes à se concerter pour imposer au sultan des réformes dans les provinces arméniennes. En octobre 1895, celui-ci signe les décrets de réorganisation de l’administration locale pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Dans les faits, Abdülhamid II lance des massacres à grande échelle.

S’étendant dans tout le pays, ces massacres, qui débutent à Trébizonde le 26 septembre 1895, se prolongent jusqu’en décembre, selon des procédures identiques. Les estimations les plus sérieuses effectuées par le Patriarcat de Constantinople font état de plus de 200 000 morts. Ces grands massacres, comme ils sont immédiatement dénommés, détruisent en profondeur la société arménienne ottomane, entraînant une catastrophe humaine et socio-économique irréversible qui brise ses capacités à résister à de nouvelles persécutions massives. L’accession au pouvoir du Comité Union et Progrès (CUP), en juillet 1908, suscite donc un immense espoir parmi les groupes persécutés sous l’Ancien régime, mais elle favorise aussi la quête d’un nouveau modèle, celui d’un État ethniquement homogène, de « l’État-nation », seul moyen pensaient les chefs Jeunes-Turcs de transformer l’empire en un État moderne, centralisé. Ce projet directeur renfermait toutefois l’idée latente d’exclusion des groupes considérés comme inassimilables.

Les Massacres de Cilicie d’avril 1909 :

une répétition générale



Moins d’un an après leur prise du pouvoir, en juillet 1908, mettant un terme à l’Ancien Régime symbolisé par le sultan Abdülhamid, une « réaction », les « événements du 31 mars », menace les révolutionnaires Jeunes-Turcs. Presque simultanément, un massacre des Arméniens de Cilicie, connu sous le nom d’« événements d’Adana », commence.

Cette réaction, associant soldats et officiers des garnisons de Constantinople à des opposants religieux, a été rapidement étouffée, et exploitée pour éliminer l’opposition libérale. Le massacre de 25 000 Arméniens de Cilicie s’est produit en deux étapes, au cours du mois d’avril 1909 : rappelant les pratiques de l’Ancien Régime, ces massacres ont remis en cause la confiance des Arméniens dans le régime Jeunes-Turcs. Ils démontrent qu’un régime nouveau, qui s’affirme moderne et progressiste, est capable des mêmes projets de destruction que l’ancien.



La première phase des massacres de Cilicie :

14-16 avril 1909



La flambée de violence qui embrase toute la Cilicie dès le 14 avril n’a rien d’un mouvement spontané. De fausses rumeurs ont circulé, relayées par le clergé et les fonctionnaires, soutenus par les notables et la gendarmerie.

La première journée, le 14 avril, on a procédé à la destruction des boutiques du bazar et au massacre des travailleurs saisonniers des fermes de la plaine d’Adana. Mais la résistance organisée, notamment dans les quartiers arméniens d’Adana, a évité un bain de sang.



Le massacre d’Adana (25-27 avril)

et les « soldats de la liberté »

Après les premières violences, les autorités Jeunes-Turcs ont envoyé des troupes pour rétablir l’ordre. Sur les instances du consul britannique, les Arméniens ont livré leurs armes, pour bénéficier de la protection des soldats. Ce sont ces mêmes « soldats de la liberté » qui ont attaqué les quartiers arméniens sans défense et procédé, trois jours durant, au massacre de milliers de citadins, y compris ceux qui étaient réfugiés dans les missions étrangères.

Le Comité Union et Progrès

ou la montée en puissance

d’un parti-État

De 1908 à 1918, l’Empire ottoman a été dirigé, presque sans discontinuité, par le Comité Union et Progrès, un parti entièrement contrôlé par un Comité central de neuf membres, constituant un pouvoir occulte. Majoritairement formé d’officiers et de membres issus des marges de l’empire, principalement des Balkans et du Caucase, le Comité a assis son pouvoir en développant un réseau de Clubs locaux, et en remplaçant les cadres de l’armée et de l’administration par des militants du parti. L’efficacité de son programme génocidaire a aussi largement été déterminée par l’association de l’État-parti avec les notables locaux, les cadres religieux et les chefs tribaux.

L’idéologie dominante, le darwinisme social, partait du postulat que le Comité avait pour mission de régénérer la « race turque », de lui faire retrouver les vertus des ancêtres. Ce parti a pourtant suscité bien des espoirs en accédant au pouvoir.



Les pertes territoriales successives, avec en point d’orgue l’humiliante défaite enregistrée lors des guerres des Balkans (1912-1913), ont modifié les équilibres au sein du Comité central du CUP, dont les membres les plus radicaux ont pris les commandes. Les campagnes de boycott suscitées, en 1912-1913, par les autorités à l’encontre des entreprises et commerces tenus par des Grecs et des Arméniens, ont balayé les dernières illusions de ces derniers et instillé au sein de l’opinion publique musulmane l’image du « traître » grec ou arménien. Ce processus de stigmatisation, se nourrissant de l’héritage d’Ancien régime, a indéniablement préparé l’opinion publique à la perpétration du génocide perçu comme une légitime « punition » infligée aux Grecs, aux Syriaques et aux Arméniens.

Après quatre ans de vains efforts, alors que les provinces orientales se vidaient de leur population, du fait de l’émigration massive engendrée par l’insécurité et la misère, les instances arméniennes ont décidé, en octobre 1912, d’internationaliser la question des réformes. Le catholicossat d’Etchmiadzine, le Patriarcat de Constantinople, les partis politiques et quelques personnalités s’engagent alors dans des négociations.

Le plan de réforme prévoit : unification des six vilayets ; nomination d’un gouverneur chrétien, ottoman ou européen ; nomination d’un Conseil d’administration et d’une Assemblée provinciale mixte, islamo-chrétienne ; formation d’une gendarmerie mixte ; dissolution des régiments hamidiye ; formation d’une commission chargée d’examiner les confiscations de terres survenues ces dernières décennies, etc. L’entrée en guerre de l’Empire ottoman stoppera net cette dernière tentative d’apaisement.

L’entrée en guerre : le processus de radicalisation du parti-État

(janvier 1914-mars 1915) et les premières violences de masse



Comme pour tous les génocides qui vont suivre au cours du XXe siècle, la guerre constitue la première condition à la mise en œuvre d’une politique systématique d’extermination. Elle permet notamment la mobilisation, dès le début d’août 1915, des Arméniens âgés de 20 à 40 ans, autrement dit des « forces vives » arméniennes, qui sont ainsi neutralisées tandis que les communautés sont rendues très vulnérables. Mais elle permet aussi au régime unioniste de bénéficier des énormes moyens militaires et financiers mis à sa disposition par son allié allemand et, bien entendu, de ne plus avoir à se préoccuper d’une éventuelle intervention européenne.

Le projet d’homogénéisation ethnique de l’Asie Mineure, caressé par les chefs du CUP, a alors pris la forme d’une entreprise d’extermination des Arméniens et des Syriaques.

L’échec cinglant essuyé par l’armée ottomane à Sarıkamıch, à la fin du mois de décembre 1914, a convaincu le Comité central Jeunes-Turcs — Mehmed Talât, Midhat Sükrü, secrétaire général, le Dr Nâzım, Kara Kemal, Yusuf Rıza, Ziya Gökalp, Eyub Sabri [Akgöl], le Dr Rüsûhi, le Dr Bahaeddin Sakir et Halil [Mentese] — de compenser ces revers par une politique intérieure radicale à l’égard des Arméniens.

La décision d’exterminer les Arméniens a été prise entre le 20 et le 25 mars 1915, au cours de plusieurs réunions du Comité central unioniste convoqué au retour d’Erzerum du Dr Bahaeddin Sakir, président de l’Organisation spéciale (Teskilât-ı Mahsusa)

L’exécution du plan d’extermination a été confié à ce groupe paramilitaire dirigé par un bureau politique comprenant quatre des neufs membres du Comité central unioniste : les Dr Bahaeddin Sakir et Mehmed Nâzım, Atıf bey et Yusuf Rıza bey.

Un groupe paramilitairechargé des tueries :l’Organisation spéciale



Le quartier général de l’organisation spéciale (OS) était basé au siège du CUP, à Istanbul. L’organisation avait son représentant au ministère de la Guerre, Kuççubaşızâde Esref [Sencer], qui assurait la formation et l’équipement des forces de l’OS, ainsi que son financement. Ses cadres étaient recrutés parmi les officiers membres du parti et ses exécutants parmi les criminels de droit commun, libérés par le ministère de la Justice, les tribus tcherkès ou kurdes. Les escadrons opéraient contre les convois sur des sites fixes.

Le rôle de l’administration et des secrétaires responsables du CUP

Dans le partage des tâches, la planification des déportations était assurée par le Directorat pour l’Installation des Tribus et des Migrants (Iskân-ı Aşâyirîn ve Muhâcirîn Müdüriyeti [IAMM]), sous la direction de Muftizâde Sükrü Kaya, délégué à Alep fin août 1915 pour y établir une sous-direction des déportés ; la police dressait les listes d’hommes à déporter ; la gendarmerie assurait l’« encadrement » des convois ; les services du Trésor s’occupaient de « gérer » les « biens abandonnés ». Les coordinateurs de ces opérations étaient les « secrétaires-responsables » délégués par le parti dans les provinces.

Le rôle de l’armée dans les violences de masse

La Troisième armée, contrôlant les six vilayets orientaux, a été directement impliquée dans les exactions commises contre les populations civiles entre décembre 1914 et février 1915, sur le front caucasien, puis dans les vilayets de Van et de Bitlis, en coopération avec des escadrons de l’OS.l’arrestation des élites arméniennes, à Istanbul comme dans les villes de province, marquant le début officiel du programme génocidaire. Ces hommes sont exécutés localement ou momentanément internés à Çangırı et Ayas, autour d’Ankara et de Kastamonu, avant d’être assassinés.



L’autodéfense de Van

Dès la fin du mois de mars, les premiers signes du projet génocidaire du CUP sont perceptibles : la population arménienne de Zeytun et de Dörtyöl est déportée.

Les 18 et 19 avril, environ 15 000 villageois des environs se réfugient à Van, fuyant les massacres opérés par les escadrons de l’organisation spéciale : on dénombrera 58 000 victimes. Les jours précédents, deux leaders arméniens ont été assassinés sur ordre du vali Cevdet.

Le 20 avril au matin, les Arméniens de Van se retranchent dans leurs deux quartiers : ils vont résister plus d’un mois aux forces turques jusqu’à ce que l’armée russe du Caucase approche de la ville. Ces événements, présentés à Istanbul comme une révolte arménienne, servent de justification au déclenchement du plan d’extermination.

Fin juillet 1915, alors que l’armée russe du Caucase approchait de Bitlis, l’ordre général d’évacuation arriva de Saint-Pétersbourg. Les Arméniens de Van, du Chadakh et du Khizan prirent la route du Caucase, échappant au sort de leurs congénères.

La déportation des femmes, des enfants et des vieillards

L’examen des opérations de déportation montre que l’élimination des populations des six vilayets orientaux, le terroir historique des Arméniens, étaient une priorité des Jeunes-Turcs. Concernant la déportation des femmes, enfants et vieillards, les méthodes et les moyens utilisés indiquent que les convois partis des vilayets orientaux, en mai et juin, ont été méthodiquement détruits en cours de route et qu’une faible minorité des dé­portés est arrivée dans les « lieux de reléga­tion ». On observe en revanche que les Ar­mé­niens des colonies d’Anatolie ou de Thrace ont été, de juillet à septembre, expédiés vers la Syrie en famille, souvent par train, et sont parvenus au moins jusqu’en Cilicie.

La deuxième phase d’une destruction dans les camps

de Syrie et de Mésopotamie (février-décembre 1916)

L’ultime étape du processus de destruction vise les déportés originaires d’Anatolie et de Cilicie et, dans une moindre mesure, des provinces arméniennes. Il a pour cadre la vingtaine de camps de concentration de Syrie et de Haute-Mésopotamie mis en place à partir d’octobre 1915.

Gérés par une sous-direction des Déportés, attachée au Directorat pour l’Installation des Tribus et des Migrants (Iskân-ı Achâyirîn ve Muhâcirîn Müdiriyeti/IAMM), dépendant du ministère de l’Intérieur, ces camps ont accueilli environ 800 000 déportés.

En mars 1916, environ 500 000 internés subsistaient dans ces camps et quelques lieux de relégation. Une ultime décision a alors été prise par le Comité central Jeunes-Turcs pour procéder à leur liquidation. D’avril à décembre 1916, deux sites, Ras ul-Ayn et Der Zor, au Sud, ont été le cadre de massacres systématiques qui ont fait plusieurs centaines de milliers de morts, principalement femmes et enfants. Les rescapés recensés à la fin de la guerre peuvent être classés en deux catégories principales : quelques milliers d’enfants et de jeunes filles enlevés par des tribus bédouines, récupérés après l’armistice d’octobre 1918 ; plus de cent mille déportés, surtout ciliciens, que les forces britanniques découvrent, dans un état indescriptible, lors de leur lente conquête de la Palestine et de la Syrie, dès la fin de 1917 et en 1918. On recense par ailleurs plusieurs dizaines de milliers de rescapés au Caucase et en Perse.

Raymond H. Kévorkian

Article paru dans le N°217 de Nouvelles d’Arménie Magazine