La mise en œuvre : les grandes étapes du plan d’annihilation, par Raymond H. Kévorkian

La décision d’exterminer les Arméniens a été prise entre le 20 et le 25 mars 1915, au cours de plusieurs réunions du Comité central unioniste convoqué au retour d’Erzerum du Dr Bahaeddin Sakir, président de l’Organisation spéciale (Teskilât-ı Mahsusa).

L’exécution du plan d’extermination a été confié à ce groupe paramilitaire dirigé par un bureau politique comprenant quatre des neufs membres du Comité central unioniste : les Dr Bahaeddin Sakir et Mehmed Nâzım, Atıf bey et Yusuf Rıza bey.

Un groupe paramilitairechargé des tueries :l’Organisation spéciale

Le quartier général de l’organisation spéciale (OS) était basé au siège du CUP, à Istanbul. L’organisation avait son représentant au ministère de la Guerre, Kuççubaşızâde Esref [Sencer], qui assurait la formation et l’équipement des forces de l’OS, ainsi que son financement. Ses cadres étaient recrutés parmi les officiers membres du parti et ses exécutants parmi les criminels de droit commun, libérés par le ministère de la Justice, les tribus tcherkès ou kurdes. Les escadrons opéraient contre les convois sur des sites fixes.

Le rôle de l’administration et des secrétaires responsables du CUP

Dans le partage des tâches, la planification des déportations était assurée par le Directorat pour l’Installation des Tribus et des Migrants (Iskân-ı Aşâyirîn ve Muhâcirîn Müdüriyeti [IAMM]), sous la direction de Muftizâde Sükrü Kaya, délégué à Alep fin août 1915 pour y établir une sous-direction des déportés ; la police dressait les listes d’hommes à déporter ; la gendarmerie assurait l’« encadrement » des convois ; les services du Trésor s’occupaient de « gérer » les « biens abandonnés ». Les coordinateurs de ces opérations étaient les « secrétaires-responsables » délégués par le parti dans les provinces.



Le rôle de l’armée dans les violences de masse

La Troisième armée, contrôlant les six vilayets orientaux, a été directement impliquée dans les exactions commises contre les populations civiles entre décembre 1914 et février 1915, sur le front caucasien, puis dans les vilayets de Van et de Bitlis, en coopération avec des escadrons de l’OS.l’arrestation des élites arméniennes, à Istanbul comme dans les villes de province, marquant le début officiel du programme génocidaire. Ces hommes sont exécutés localement ou momentanément internés à Çangırı et Ayas, autour d’Ankara et de Kastamonu, avant d’être assassinés.

L’autodéfense de Van



Dès la fin du mois de mars, les premiers signes du projet génocidaire du CUP sont perceptibles : la population arménienne de Zeytun et de Dörtyöl est déportée.

Les 18 et 19 avril, environ 15 000 villageois des environs se réfugient à Van, fuyant les massacres opérés par les escadrons de l’organisation spéciale : on dénombrera 58 000 victimes. Les jours précédents, deux leaders arméniens ont été assassinés sur ordre du vali Cevdet.

Le 20 avril au matin, les Arméniens de Van se retranchent dans leurs deux quartiers : ils vont résister plus d’un mois aux forces turques jusqu’à ce que l’armée russe du Caucase approche de la ville. Ces événements, présentés à Istanbul comme une révolte arménienne, servent de justification au déclenchement du plan d’extermination.

Fin juillet 1915, alors que l’armée russe du Caucase approchait de Bitlis, l’ordre général d’évacuation arriva de Saint-Pétersbourg. Les Arméniens de Van, du Chadakh et du Khizan prirent la route du Caucase, échappant au sort de leurs congénères.

La déportation des femmes, des enfants et des vieillards

L’examen des opérations de déportation montre que l’élimination des populations des six vilayets orientaux, le terroir historique des Arméniens, étaient une priorité des Jeunes-Turcs. Concernant la déportation des femmes, enfants et vieillards, les méthodes et les moyens utilisés indiquent que les convois partis des vilayets orientaux, en mai et juin, ont été méthodiquement détruits en cours de route et qu’une faible minorité des dé­portés est arrivée dans les « lieux de reléga­tion ». On observe en revanche que les Ar­mé­niens des colonies d’Anatolie ou de Thrace ont été, de juillet à septembre, expédiés vers la Syrie en famille, souvent par train, et sont parvenus au moins jusqu’en Cilicie.

La deuxième phase d’une destruction dans les camps

de Syrie et de Mésopotamie (février-décembre 1916)

L’ultime étape du processus de destruction vise les déportés originaires d’Anatolie et de Cilicie et, dans une moindre mesure, des provinces arméniennes. Il a pour cadre la vingtaine de camps de concentration de Syrie et de Haute-Mésopotamie mis en place à partir d’octobre 1915.

Gérés par une sous-direction des Déportés, attachée au Directorat pour l’Installation des Tribus et des Migrants (Iskân-ı Achâyirîn ve Muhâcirîn Müdiriyeti/IAMM), dépendant du ministère de l’Intérieur, ces camps ont accueilli environ 800 000 déportés.

En mars 1916, environ 500 000 internés subsistaient dans ces camps et quelques lieux de relégation. Une ultime décision a alors été prise par le Comité central Jeunes-Turcs pour procéder à leur liquidation. D’avril à décembre 1916, deux sites, Ras ul-Ayn et Der Zor, au Sud, ont été le cadre de massacres systématiques qui ont fait plusieurs centaines de milliers de morts, principalement femmes et enfants. Les rescapés recensés à la fin de la guerre peuvent être classés en deux catégories principales : quelques milliers d’enfants et de jeunes filles enlevés par des tribus bédouines, récupérés après l’armistice d’octobre 1918 ; plus de cent mille déportés, surtout ciliciens, que les forces britanniques découvrent, dans un état indescriptible, lors de leur lente conquête de la Palestine et de la Syrie, dès la fin de 1917 et en 1918. On recense par ailleurs plusieurs dizaines de milliers de rescapés au Caucase et en Perse.

Raymond H. Kévorkian

Article publié dans le N°217 de Nouvelles d’Arménie Magazine