Commémoration sur Ayp Fm

SPECIAL 24 AVRIL

Vendredi 24 avril

9h15

Programme exceptionnel consacré, de 9h15 à 14h, à la commémoration du 105 eme anniversaire du Génocide des Arméniens.

Des journalistes, des historiens des géopoliticiens, des personnalités politiques, se succéderont à l’antenne d’Ayp Fm afin de rappeler le parcours des représentants du peuple Arménien et de ses amis, dans le combat mené pour la Cause arménienne, et pour l’aboutissement de ses revendications portant sur la reconnaissance, la pénalisation de la négation et l’exigence des réparations.

vendredi 24 avril

de 9h15 à 14h

Spécial 24 avril

sur Ayp Fm, 99.5,

sur la bande Fm de la région parisienne.

Sur Ayp Fm

sur la RNT (DAB) en région Marseillaise,

Et

Sur Radio A, à Valence