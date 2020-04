Commémoration sur Radio Arménie

Journée du génocide des Arméniens

Sur Radio Arménie 102.6 Lyon et 106.1 Vienne ou sur www.radioarmenie.com direct

Tout au long de la journée du vendredi 24 avril

pour cause de confinement,

Radio Arménie vous propose une programmation alternative

Commémorations de 8 h à 12 h

8 h Retransmission du Dépôt de gerbe à Dzidzernagapert par le Président, le Premier Ministre et le Catholicos d’Arménie

8 h30 Messe en direct d’Etchmiadzine

10 h Les cloches des églises arméniennes sonnent en Arménie et en

diaspora

11 h Messe à huis clos, en direct de l’Église Sourp Hagop de Lyon célébrée par les trois églises évangélique, catholique et apostolique arméniennes

A partir de 12 heures et jusqu’à 17 heures

Une série de tables rondes et d’entretiens avec des invités de France, d’Arménie et de l’ensemble de la Diaspora. Ils seront invités à s’exprimer sur :

Comment commémorer le génocide aujourd’hui alors que tous les témoins directs ont disparu ?

Mémoire ou revendication ? Où en sommes nous ?

Est-il possible de pardonner ?

L’Église a sanctifié les victimes du génocide ? Quelle signification ?

Comment les institutions font elles vivre la mémoire du génocide en Arménie et en Diaspora ?

Questions aux historiens sur l’apport des historiens turcs, sur la responsabilité de l’Allemagne ; la France et le génocide.

L’Opération Némésis : Exécution des auteurs du génocide

L’après génocide : les Arméniens islamisés,

Réalisation : Hilda Tchoboian

Présentation : Hilda Tchoboian et Pascale Gostanian