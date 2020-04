Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : Radio A Valence émet des actualités en arménien et français

Ռատիօ Ա֊ի լուրերու աշխատակազմը

Մարինա, Գրիգոր Ամիրզայեան եւ Սիմոն Համամճեան

Lu dans « Le Dauphiné Liberé » (édition de Valence) de Mercredi 22 Avril 2020 l’article sur Radio A qui continue ses programmes et enregistrements à distance pour cause de coronavirus. Radio A qui a même innové en présentant des Infos en armenien et français depuis Valence. Krikor Amirzayan