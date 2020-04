Le gendre de Serge Sarkissian accusé de corruption

Les autorités fiscales arméniennes ont porté des accusations de corruption contre Mikael Minasian, gendre de l’ancien président Serge Sarkissian et homme réputé très critique à l’égard du gouvernement actuel, a-t-on appris hier.

Le State Revenue Committee (SRC) n’a donné aucun détail sur les accusations d’enrichissement illégal, de divulgation de faux avoirs et de blanchiment d’argent portées contre lui il y a un mois. Les avocats de Minasian les ont rejetées comme étant non fondées et à motivation politique.

Minasian a été ambassadeur d’Arménie au Vatican de 2013 à 2018. Il a été limogé en novembre 2018 six mois après que Sarkissian a été renversé suite à la Révolution de velours dirigée par Nikol Pachinian, l’actuel Premier ministre.

Minasian, 42 ans, a exercé une influence politique et économique considérable dans le pays tout au long de la décennie où Sarkissian était au pouvoir. On pense également qu’il a développé des intérêts commerciaux étendus dans divers secteurs de l’économie arménienne.

L’un des avocats de la défense, maître Amram Makinian, a déclaré que les accusations de blanchiment d’argent provenaient d’importantes sommes d’argent que Minasian avait transférées d’un de ses comptes bancaires vers un autre en 2017-2018. Il a refusé de préciser le montant total de cet argent.

"L’organisme d’enquête a noté que les documents à sa disposition prouvaient l’origine légale de l’argent et que l’argent provenait de la vente de sa participation dans une propriété, a précisé Makinian au service arménien de RFE / RL. Le transfert du produit de la vente totalement légale de ces actifs est désormais considéré comme du blanchiment d’argent. C’est l’une des accusations les plus pathétiques que j’aie jamais vues. »

L’avocat a également insisté sur le fait que les autres accusations étaient fondées sur une « erreur technique » commise par l’employé d’une entreprise privée qui avait établi et déposé les déclarations de revenus de Minasian. Il a affirmé que les enquêteurs du SRC refusaient de convoquer cette personne pour interrogatoire.

« L’organisme d’enquête et les procureurs se rendent compte que l’affaire pénale va s’effondrer s’ils sont interrogés », a avancé Makinian.

Dans sa première déclaration de revenus déposée auprès d’un organisme public en 2013, Minasian a dit qu’il possédait un appartement à Erevan, quatre villas et des actions dans deux sociétés en plus d’avoir plus de 2,5 millions de dollars en espèces sur ses comptes bancaires. Il a également déclaré être propriétaire d’une collection coûteuse de plus de 200 œuvres d’art.

Selon Makinian, les enquêteurs ont demandé à un tribunal d’Erevan d’autoriser l’arrestation de son client.

Minasian aurait quitté l’Arménie peu de temps après son limogeage. Depuis, il a de plus en plus attaqué la direction actuelle de l’Arménie, et Pachinian en particulier, avec des articles publiés sur sa page Facebook et diffusés par des médias arméniens qui seraient contrôlés par lui. Il a accusé le gouvernement d’incompétence et de mauvaise conduite.

Pour sa part, Pachinian a accusé à plusieurs reprises Minasian d’avoir illégalement fait une énorme fortune sous le règne de Sarkissian. Pachinian a très probablement fait référence au gendre de Sarkissian lorsqu’il s’est engagé, lors d’une visite en novembre 2019 en Italie, à traduire en justice les « individus corrompus les plus connus » d’Arménie qui, selon lui, « se cachent dans les sous-sols du Vatican ».

Dans un article du 11 janvier, le quotidien « Haykakan Zhamanak » de Pachinian a accusé Minasian d’organiser une campagne de diffamation contre la famille du Premier ministre.

Le père de Minasian, Ara, est un médecin de renom qui dirigeait un hôpital public à Erevan jusqu’à ce que le ministère arménien de la Santé l’accuse de détournement de fonds en juillet 2018. Ara Minasian a fermement démenti ces allégations. Il aurait fui l’Arménie avant d’être officiellement inculpé en novembre 2018.

Serge Sarkissian, qui dirige toujours le Parti républicain, fait également face à des accusations de détournement de fonds qu’il rejette pour des motifs politiques. Le procès de l’ex-président a commencé fin février.