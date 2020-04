Disparition de Aso Tavitian, le bienfaiteur de l’Eglise arménienne de Sainte-Etchmiadzine

Le Catholicos Karékine II de Sainte-Etchmiadzine a annoncé la disparition d’Aso Tavitian un grand patriote, humaniste et bienfaiteur de l’Eglise arménienne.

« Sa disparition est une grande perte pour notre Sainte Eglise et pour toute la nation. Il n’est point utile d’énumérer tous ses actes patriotiques. Dans sa vie créative, l’Eglise arménienne a tenu une place importante et il lui a apporté sa généreuse contribution » écrit le Catholicos Karékine II et poursuit « c’est à son initiative que débuta au Saint Siège d’Etchmiadzine le projet de « L’Eglise arménienne au 21e siècle » (…) et à cette occasion il nous a souvent fait l’honneur de sa visite à Sainte Etchmiadzine ».

« Sa volonté était d’avoir une Arménie plus forte et Aso n’épargnait pas ses efforts pour l’éduction et l’apprentissage de la jeune génération. A travers sa Fondation Tavitian près de 350 jeunes d’Arménie ont bénéficié d’études de droit à l’Université Taft et de diplomatie au Fletcher School aux Etats-Unis. Aujourd’hui ces diplômés sont dans de hautes fonctions et apportent leurs services à notre patrie » écrit Karékine II qui se déclare « très ému » par cette « disparition inattendue ».

Aso Tavitian, célèbre homme d’affaire était né à Sofia (Bulgarie). Après un passage de deux ans à Beyrouth (Liban) il émigrait à New York en 1961 a tant que réfugié de la Guerre Froide. Il effectuait ses études universitaires au Columbia University et obtenait un diplôme (master) d’ingénieur nucléaire. Il co-fondait aussitôt la société SyncSort Inc, une des premières entreprises de développement de logiciels dont allait se servir le géant IBM. La compagnie d’Aso Tavitian jouant ainsi un rôle important dans le développement de l’industrie des logiciels.

En 1995 il créait la Fondation Tavitian qui allait financer des études dans de prestigieuses universités Américaines à des centaines d’Arméniens afin de développer l’Arménie. En 2011, le Premier ministre arménien a décoré Aso Tavitian de la médaille Movses Khorénatsi pour sa contribution à l’Arménie.

Krikor Amirzayan