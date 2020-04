Force évocatrice de la couverture d’un livre

L’auteure, Sophie Nauleau était l’invitée, mercredi 18 mars, de La Grande Librairie (diffusée chaque mercredi en direct et en public sur France 5). L’occasion pour l’animateur Francis Busnel de l’interroger sur la photographie illustrant son ouvrage Espère en ton courage.

Réponse de Sophie Nauleau : « Cette couverture me touche beaucoup. C’est Marc Riboud qui a pris cette photo dans les années 50, en Turquie… J’aurai aimé pouvoir lui demander comment il a fait cette photographie…. Et puis tout à coup, quand j’ai vu où elle a été prise… Tout là-haut derrière les plateaux anatoliens, c’est Van, et Van c’est aussi le lieu du grand génocide arménien du début du siècle dernier. Tout d’un coup il y avait cette chose-là, cette tortue qui n’a pas été écrasée, ce lointain qui pourrait sembler totalement idyllique et la réalité de l’Histoire, et ça me plait beaucoup. »

Citation sur la vidéo à 1,57mn

« Espère en ton courage » Sophie Nauleau

Edition Actes Sud – Poésie 80 p. 13.00€

ISBN : 978-2-330-13127-2