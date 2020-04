1915 : Sükrü Kaya le tortionnaire

Document extrait de l’ouvrage de Taner Akçam « Ordre de tuer » CNRS éditions : câble codé de Sükrü Kaya (1), Directeur à l’Installation des Tribus et Réfugiés (nov 1914 - mars 1916). Officieusement : Directeur Général de la Déportation (Sevkiyat Reis-i Umumisi)

25 septembre 1915 : « qui cachera un arménien chez lui sera pendu devant sa maison ».

Sükrü Kaya était principalement chargé de gérer les déportations arméniennes pendant le génocide arménien. En septembre 1915, il est transféré à Alep, un lieu important le long de la route de la déportation dans le désert syrien.

Alors que le génocide arménien était en cours, Şükrü a été chargé d’administrer les camps de concentration de déportés arméniens situés en Syrie. Afin de gérer l’afflux important d’Arméniens dans la région, Şükrü a lancé une politique qui imposait un certain nombre d’Arméniens à ne pas toucher. Cependant, une fois que les Arméniens eurent dépassé ce ratio, ils ont été évacués de leurs camps puis massacrés. Le 19 décembre 1915, Şükrü aurait dit à l’ingénieur allemand Bastendorff ce qui suit : « La solution finale est la fin de la race arménienne. Les affrontements qui se sont poursuivis entre Arméniens et Musulmans ont désormais atteint leur stade final. Le côté du plus faible sera détruit.

Kaya deviendra Ministre de l’Intérieur, sous Kemal Ataturk, du 1er novembre 1927 au décès de celui-ci le 10 novembre 1938.

La Genèse

Mais, dès 1879, le Grand Vizir, Küçük Mehmed Said Pacha (2), déclarait : « Aujourd’hui, même l’intérêt de l’Angleterre exige que notre pays soit à l’abri de toute intervention étrangère et que tout prétexte à cette intervention soit éliminé. Nous, Turcs et Anglais, non seulement nous méconnaissons le mot Arménie, mais encore nous briserons la mâchoire de ceux qui prononceront ce nom. Aussi, pour assurer l’avenir, dans ce but sacré, la raison d’état exige que tous les éléments suspects disparaissent.

Nous supprimerons donc et ferons disparaître à jamais le peuple arménien. Pour y parvenir rien ne nous manque : nous avons à notre disposition les Kurdes, les Tcherkesses, les gouverneurs de province, les percepteurs, les agents de police, en un mot tous ceux qui font la guerre sainte à un peuple qui n’a ni armes ni moyens de défense. Nous, au contraire, nous avons une armée et des armes, et la protectrice de nos possessions en Asie Mineure est la plus grande et la plus riche des puissances du monde. »

(1) Originaire de İstanköy (Kos), une partie du Dodécanèse, Şükrü Kaya a été ministre du gouvernement, ministre de l’Intérieur et ministre des Affaires étrangères dans plusieurs gouvernements.

(2) Mehmed Said Pacha, originaire d’Erzurum, également connu sous le nom de Küçük Said Pasha ou Şapur Çelebi ou dans sa jeunesse sous le nom de Mabeyn Başkatibi Said Bey, était un monarchiste ottoman, sénateur, homme d’État et rédacteur en chef du journal turc Jerid-i-Havadis. Il fut huit fois Grand Vizir.