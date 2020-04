Communiqué de la Maison arménienne de la Jeunesse et de la Culture

De la folie meurtrière du Sultan Abdul Hamid II au plan d’extermination scientifiquement conçu, programmé et exécuté par le Comité Jeune Turc Union et Progrès, le monde a assisté silencieusement au 1er génocide de l’ère moderne et porte une lourde responsabilité.

Ce crime de lèse-humanité, parce qu’il n’a pas été condamné par la Communauté des Nations et parce qu’il est resté impuni, a servi d’exemple à d’autres criminels pour ensanglanter un peu plus l’histoire de l’humanité.

La Turquie se terre dans le négationnisme. Elle doit être mise en garde à vue devant l’histoire mise en examen et jugée. En tout cas c’est le sens du combat du peuple arménien qui a le souffle long. Le flambeau de la mémoire porté par les générations montantes, est de plus en plus vivace, car le génocide est devenu leur identité et structure leurs actions. La période exceptionnelle que nous vivons, face au coronavirus, doit renforcer la Communauté Arménienne dans son unité, dans ses priorités, dans l’essentiel de ce qui fait son histoire et son identité.

Garo HOVSEPIAN

Président de la Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture

Marseille, le 21 avril 2020