Commémoration du génocide des Arméniens par la Cathédrale des Saints Traducteurs

Communiqué de la Cathédrale des Saints Traducteurs :

Compte-tenu de la situation de crise sanitaire et des mesures de confinement, et selon le programme des cérémonies établi parle Conseil de Coordination des Organisations arméniennes de France Région Sud dans le cadre de la commémoration du 105e anniversaire du Génocide des Arméniens, les cérémonies suivantes se dérouleront en la Cathédrale à huit clos et seront retransmises en direct via les réseaux sociaux (Pages FB de la Cathédrale et du CCAF Sud notamment) :

Jeudi 23 avril à 19h15,

Ouverture du programme de commémoration par une Prière du Père Aram Ghazaryan à la Mémoire des Saints Martyrs du Génocide des Arméniens de 1915, devant le Monument dédié à nos Saints Martyrs, situé dans la Cour d’Honneur de la Cathédrale, suivie de l’allumage de la Flamme de la Mémoire, en présence du Président du CCAF Sud,Dikran Harounyan, Aurore Bruna Vice-Présidente et Azad Balalas Vice-Président.

Le Vendredi 24 avril à 19h,

Clôture du programme de commémoration par une Cérémonie d’intercession pour les Saints Martyrs du Génocide des Arméniens de 1915, célébrée par le Père Aram Ghazaryan, suivie d’une prière devant le Monument, de l’extinction de la Flamme de la Mémoire et d’un dépôt de gerbes en présence de la même délégation du CCAF Sud.

A Marseille, le 20 avril 2020.