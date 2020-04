L’école Abovian commémore le génocide des Arméniens

Malgré le confinement et les mesures sanitaires imposées, les 200 élèves de l’école Khatchadour Abovian de Marseille n’oublient pas leurs devoirs de mémoire.

Sur une idée originale du Conseil d’administration, le président Karen Khurshudyan, a voulu donner la parole et la voix aux élèves de l’école Abovian pour la commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens.

Réalisé par la société Aram production, ce clip réalisé à partir de photographies d’archives, de captations d’enfants est porté par la chanson « Adana », interprétée par l’américain d’origine Portoricaine, Daniel Decker.

Composée par Ara Guevorgyan, ce titre était la chanson « officielle » des cérémonies du 100e anniversaire du génocide.

À travers ce voyage mémoriel qui nous mène de Marseille à Erevan, une nouvelle génération d’enfants d’origines arméniennes, se lève à l’unisson pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré par les turcs en 1915.

Plus fort que les négationnistes, ces enfants, ambassadeurs de la mémoire arménienne, portent des messages universels de justice et continueront sans relâche le combat pour la vérité historique.

Afin que jamais ne s’effacent les visages et les noms des victimes du génocide des arméniens.

Alain Sarkissian

Smartphones à la main, les parents ont fait des captations de leurs enfants,