Armen Sarkissian : « Nous ne pouvons pas oublier le Génocide des Arméniens »

Question : Monsieur le Président, tous les 24 avril les citoyens de la République d’Arménie et les Arméniens du monde dans son ensemble, rendent hommage à la mémoire des 1,5 million d’Arméniens, qui sont péris des déportations, violations, massacres, épidémies et famines de grandes ampleurs pendant le Génocides des Arméniens de 1915, organisé dans l’empire Ottoman par le gouvernement jeune-turc pendant la Première guerre mondiale. Qu’en est-il votre jugement ?

Réponse : Plus d’un siècle s’est écoulé depuis ce crime perpétré entre 1915 et 1923 contre l’humanité et la civilisation, mais ses conséquences se font sentir jusqu’à présent, nuisant au développement normal de l’Arménie et du peuple arménien.

De fait les massacres de masse commis contre les Arméniens de l’empire Ottoman ont commencé en 1894-1896, du temps du sultan Abdülhamid II, dont 300 000 Arméniens ont été victimes. Bien que les puissances de l’époque, la presse internationale et des grandes figures intellectuelles, dont le premier ministre britannique William Gladstone, les Français Jean Jaurès et Anatole France, le missionnaire allemand Johannes Lepsius et bien d’autres encore, aient protesté contre ces horreurs et réclamé des autorités turques une mise en œuvre immédiate des réformes promises pour les six provinces arméniennes, destinées à garantir le respect des droits civiques élémentaires des Arméniens, la sécurité des biens et des personnes, ils n’ont pu arrêter le sultan Abdülhamid.

Ni davantage les pays de l’Entente, le Vatican et diplomates d’autres pays accrédités en Turquie, dont l’ambassadeur américain Henry Morgenthau n’ont réussi à retenir les jeunes-turcs qui ont donné aux mécanismes d’élimination des Arméniens une forme plus systématique, un génocide planifié au niveau de l’Etat. Profitant du tumulte de la Première Guerre mondiale, le gouvernement jeune-turc a, en 1915-1916, mis en œuvre son programme d’extermination total des Arméniens de Turquie, par des crimes d’une violence et d’une ampleur inouïes, des déportations meurtrières (La Russie, la France et la Grande Bretagne ont qualifié ces événements dans une déclaration commune du 24 mai 1915 comme « crime contre l’humanité et la civilisation ». C’est précisément l’élimination des Arméniens en 1915 qui a inspiré des années plus tard, en 1944, Raphaël Lemkin pour introduire dans le droit international le terme de génocide).

Après la Première Guerre mondiale c’est le nouveau leader turc, Mustafa Kemal, qui a poursuivi l’œuvre de ses prédécesseurs en planifiant et organisant l’éradication des derniers Arméniens de Cilicie comme des provinces arméniennes et en déclenchant une guerre contre la jeune République d’Arménie.



Question : Pourquoi et comment cela est-il arrivé à des Arméniens ottomans qui pourtant des siècles durant ont loyalement servi cet empire et contribué à son essor. Pour quelle raison étaient-ils gênants pour les Turcs ?

Réponse : Toute la question est là justement. Comment ? Concernant l’acte génocidaire et ses mécanismes, les témoins oculaires de l’époque, diplomates, militaires, médecins des armées, missionnaires, hommes politiques, la presse internationale, etc., nous ont laissé des témoignages irréfutables. Par la suite, le monde universitaire, historiens et spécialistes des génocides, s’appuyant sur les documents d’archives de l’époque, l’ont minutieusement décrit et démontré. Le monde entier en est à présent parfaitement informé.

Mais je voudrais m’attarder sur les motivations et les conséquences du génocide.

Je voudrais souligner ici quelques-unes de ces motivations.

La première est d’ordre politique. « La question arménienne » soulevée lors des conférences de San Stefano et de Berlin en 1878, aurait logiquement dû aboutir à la restauration de l’autorité arménienne dans les provinces arméniennes historiques — devant faciliter l’instauration d’une autonomie administrative et surtout un partage du pouvoir local —, les Arméniens y trouvant un espace politique dont ils étaient privés depuis des siècles, voire une perspective d’indépendance, comme cela s’est produit avec d’autres nations dans les régions européennes et moyen-orientales de l’ancien Empire Ottoman après la guerre des Balkans et la Première Guerre mondiale.

C’est précisément ce à quoi se sont opposés la Turquie impériale, puis républicaine, car dans l’éventualité d’une indépendance de l’Arménie une partie de l’empire présentant un intérêt stratégique essentiel s’en serait trouvée détachée, privant la Turquie un accès direct au Caucase et à l’Asie centrale.

La perspective d’un Etat indépendant arménien perdit apparemment de son intérêt auprès des grandes puissances de l’époque ce qui explique leur renoncement, lors de la conférence de Lausanne de 1923, aux articles du traité de paix de Sèvres du 10 août 1920 prévoyant l’instauration d’un Etat arménien dans les provinces arméniennes de l’Empire ottoman, avec un accès à la mer Noire.

Les intérêts de l’Arménie et du peuple arménien ont également été ignorés en 1921, dans les traités de Moscou et de Kars, par lesquels l’Arménie n’a obtenu qu’un territoire dérisoire.

L’Arménie fut démembrée : les provinces de Kars et d’Ardahan ont étés cédées aux kémalistes. D’un autre côté le Haut-Karabagh et le Nakhitchevan ont été mis arbitrairement sous tutelle administrative de l’Azerbaïdjan soviétique, engendrant une source permanente de conflits et de contentieux dans la région, ce que d’ailleurs nous ne manquons pas d’observer de nos jours.

La seconde motivation du génocide était d’ordre idéologique.

Le jeune nationalisme turc tenait à transformer l’énorme Empire multiethnique et multiculturel en un Etat-nation turc uniforme et homogène, avec en perspective une extension politique vers le Caucase et les vastes et riches territoires centre-asiatiques.

Une fois de plus les Arméniens chrétiens représentaient le principal obstacle sur cette voie, car établis entre les deux territoires, ainsi que les Grecs et les autres chrétiens de l’Asie Mineure.

Aussi, le nettoyage ethnique mis en œuvre à l’égard des Grecs et les Arméniens, ne souffrait d’aucune alternative aux yeux des nationalistes turcs. Des deux peuples bâtisseurs et héritiers de l’Empire byzantin, qui se sont consacrés au développement et à l’essor de l’Empire ottoman.



Question : Néanmoins, certains peuvent penser que les Arméniens n’avaient pas le potentiel nécessaire à l’instauration d’un Etat national indépendant, comme d’autres peuples y ayant accédé.

Réponse : Ce n’était pas vrai bien sûr et les Turcs en étaient parfaitement conscients.

Dès le 17e siècle les Arméniens ont élaboré un projet d’autonomie nationale, voire de création d’un Etat national, ainsi qu’une constitution au 18e siècle. Des cercles politiques formés dès cette époque se sont transformés en partis politiques dans la seconde moitié du 19e siècle. Dès le 16e siècle les Arméniens avaient fondé leurs propres imprimeries et maisons éditions, une presse nationale dès le 18e siècle où ils débattaient largement du sort politique et de l’avenir de l’Arménie et des Arméniens. En Russie et en Europe se formait une élite politique et intellectuelle compétente et avisée.

Les Arméniens étaient actifs influents dans l’économie et le commercer non seulement dans les Empires ottoman et russe qui incorporaient de part et d’autre de leurs frontières leur patrie historique, mais également sur de vastes territoires longeant les grandes routes qui menaient de l’Orient vers l’Occident et du Nord vers le Sud. Grâce à leur savoir-faire, les Arméniens y étaient devenus des acteurs incontournables et contribuaient puissamment au développement du commerce international et aux liens économiques entre l’Orient et l’Occident.

La famille Sarkis, fondatrice du système bancaire en Aise du Sud-Est, la dynastie Lazarian de Russie, les Gulbenkians et Essayans, magnats pétroliers entre Moyen Orient et l’Europe, Alexandre Mantacheff au Caucase et bien d’autres étaient des figures importantes et acteurs économiques majeurs.

Ces Arméniens détenaient un capital financier colossal.

Celui-ci allait au financement d’un vaste réseau d’établissements scolaires, de centres culturels, d’églises, d’hôpitaux, d’associations sportives et de jeunesse.

En tant que peuple ancien doté d’une culture d’Etat, les Arméniens avaient des structures de gouvernance internes efficaces non seulement dans les deux empires précités, mais également dans tous les pays d’Orient et d’Occident où ils s’étaient installés. Nombre d’entre eux occupaient de hautes fonctions diplomatiques, militaires et administratives au sein de ces différents Etats.

Les Arméniens avaient également la capacité à assurer la sécurité et la quiétude de leur propre Etat, avec notamment le nombre d’officiers haut-gradés dans les différentes armées, hauts commandants et généraux, des dizaines de milliers de soldats réguliers et volontaires, qui se sont distingués par leur courage et leur loyauté pendant les deux guerres mondiales.

En ce qui concerne le potentiel démographique, il faut savoir que les Arméniens formaient l’une des communautés les plus denses dans l’Empire ottoman et au Caucase.

Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, les Arméniens réunissaient les principales conditions nécessaires à la formation d’un Etat indépendant qui leur serait propre.

La preuve la plus éclatante en est le fait qu’après la terrible épreuve des années 1915-1923, les Arméniens aient su se reconstruire et bâtir, sur ce qui restait encore de leur patrie historique, un Etat développé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale des centaines de milliers de soldats, de généraux et de maréchaux arméniens ont combattu avec courage et gloire le fascisme et le nazisme sur tous les fronts. Ce sont leurs descendants qui défendent de nos jours le droit des Arméniens du Haut-Karabagh de vivre en liberté.

Aujourd’hui, l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora arménienne bien organisée et influente constituent un ensemble. Ce sont les descendants de ces mêmes Arméniens qui 100 plus tôt étaient au bord de l’extermination totale.



Question : Monsieur le Président, plus d’un siècle s’est écoulé depuis le Génocide, et aussi lourds qu’en soient les pertes, certains prétendent que celles-ci appartiennent au passé et qu’il faut regarder vers l’avenir.

Réponse : Notre regard est bien tourné vers l’avenir. Nous en rêvons, nous le planifions et y travaillons quotidiennement. Mais n’oublions pas que l’avenir est la continuation d’hier et d’aujourd’hui.

Nous avons souvent évoqué des pertes humaines et matérielles colossales. Et elles l’ont été bien sûr. Ainsi, l’extermination physique de 1,5 million d’entre eux a eu des effets catastrophiques sur la démographie des Arméniens. Sans le génocide, nous compterions aujourd’hui non pas 10-12 millions d’Arméniens dans le monde, mais sans doute le double de ces chiffres.

Autre coup fatal porté par les gouvernements turcs qui se sont succédés, reste l’éradication totale de l’élément arménien de ses territoires historiques, de telle sorte qu’un Etat national arménien ne puisse plus jamais y germer. En effet, vous ne trouverez plus aujourd’hui, sauf à de rares exceptions, aucune communauté arménienne sur ces territoires. Sans eux, ont disparu également la langue, les traditions, le mode de vie, et tous les éléments dont l’ensemble constitue un environnement national homogène, une société et, finalement, un peuple.

Autrement dit, à cause du génocide les Arméniens se sont trouvés dépossédés de leur droit à vivre dans leur patrie historique et à disposer de leur vie et de leur avenir comme ils l’entendaient.

Notez à cet égard que les Arméniens n’étaient pas un groupe ethnique nouvellement formé aspirant à l’indépendance, mais un peuple avec une longue tradition étatique et une civilisation antique.

Pendant les décennies qui ont suivi le génocide on continue à faire disparaître en Turquie, de manière systématique, les traces de la présence arménienne sur leur terre ancestrale et les vestiges de leur civilisation.

Et si aujourd’hui nous condamnons, à juste titre, la destruction par les fondamentalistes dans les différentes parties du monde de monuments historiques nous aurions dû condamner de la même façon et avec la même fermeté la destruction de toute une civilisation vieille de plusieurs millénaires, avec sa population et son patrimoine matériel et immatériel.

Imaginez la situation des Arméniens rescapés du Génocide dont un grand nombre est resté apatride jusqu’aux années 40-50 du siècle dernier.

Par ailleurs, ces mêmes Arméniens, qui pendant la Première Guerre mondiale ont combattu sur tous les fronts, avec courage et honneur, dans les rangs des armées alliées, de Verdun à la Palestine, de Brest à Trébizonde et au Caucase, après la fin de la guerre n’ont toujours pas eu droit à cette patrie rêvée.

De nos jours, près des trois quarts des Arméniens vivent à l’étranger, dans des traditions, cultures et croyances les plus variées. Partout où ils vivent, les Arméniens déploient des efforts considérables pour préserver leur identité et réclamer leurs droits qu’ils ont perdus du fait du génocide.



Question : Quels sont, selon vous, les enseignements du Génocide et quel est le devoir de l’humanité à cet égard ?

Réponse : Il est regrettable de constater que la communauté internationale n’a pas tiré les leçons du génocide des Arméniens, qui a été oublié et resté non reconnu et non condamné. Dans le cas contraire, on aurait pu éviter que se reproduisent des crimes de masse de cette nature dans l’histoire de l’humanité.

Je reste convaincu que la reconnaissance du Génocide des Arméniens est aussi importante pour l’humanité dans son ensemble qu’elle l’est pour les Arméniens eux-mêmes : en premier lieu par rapport à la question des valeurs universelles, en second lieu par rapport à la question de la prévention de tels crimes. C’est en s’inspirant de ce principe que l’Arménie a fixé comme une des priorités de sa politique étrangères, la prévention contre les génocides. A cet égard, elle a pris des initiatives aux niveaux national et international. C’est à l’initiative de l’Arménie que le Conseil des Droits de l’homme de l’ONU adopte régulièrement les résolutions sur la prévention de génocides. C’est également sur son initiative que l’Assemblée générale de l’ONU a adopté en 2015 une résolution déclarant le 9 décembre journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d’affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime.

Aussi, la question de la reconnaissance du génocide soulevée par les Arméniens devant la communauté internationale et la Turquie, intègre-t-elle plusieurs paramètres : le devoir de mémoire, la prévention de tels crimes à l’avenir, l’impossibilité qu’ils se répètent et l’élimination des conséquences du génocide.

Après un demi-siècle de silence, dans les années 1960-1970, le monde a commencé à parler de nouveau du Génocide des Arméniens. L’Uruguay fut le premier pays à le reconnaître officiellement en 1965. Aujourd’hui de nombreux Etats du monde et organisations internationales reconnaissent le Génocide des Arméniens. C’est notamment le cas de la France, de la Russie, des Etats-Unis d’Amérique, de l’Allemagne, de l’Italie, du Vatican, de la Suisse, dans le monde arabe, du Liban et de la Syrie. Leur nombre grandit d’année en année.

Aujourd’hui la communauté internationale dans son ensemble, n’a aucun doute sur la réalité du génocide. Dans le même temps, il est inadmissible cependant que la reconnaissance du génocide des Arméniens soit considérée d’un point de vue d’intérêts économiques et politiques conjoncturels avec Ankara.

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas d’un côté lutter ensemble et de manière efficace contre toute forme de xénophobie, de discrimination, d’intolérance, d’antisémitisme ou de négationnisme du Génocide des Arméniens et, de l’autre, jouer « à la diplomatie » sur cette question avec la Turquie.

Je suis persuadé que les Etats et organisations internationales ayant reconnu le génocide des Arméniens ont été guidés par ces principes, et nous leur en sommes reconnaissants.

Nous sommes également reconnaissants à l’égard des pays qui ont ouvert leurs portes et donnés refuge aux rescapés de cette horreur.

Nous sommes reconnaissants aux missionnaires, aux médecins militaires, aux infirmières, aux diplomates, aux organisations de protection des orphelins et des réfugiés arméniens rescapés du Génocide, à nos frères de malheur : aux Grecs, aux Assyriens, aux Yezidis, aux Juifs ainsi qu’aux familles et individus turcs, kurdes, arabes qui ont, souvent au risque de leur vie et de leur sécurité, tendu une main et sauvé nombre d’Arméniens.

Il n’en reste pas moins problématique la position des gouvernements turcs successifs qui consiste à éviter toute reconnaissance du Génocide des Arméniens et à mener une politique négationniste au niveau de l’Etat.

Aujourd’hui, la communauté internationale, des personnalités politiques et publiques dont de nombreux intellectuels et membres de la société civile turcs élèvent leur voix en faveur de la reconnaissance du Génocide des Arméniens, espérant que les autorités turques, entendant les voix qui montent de l’intérieur même de leur société, feront face aux pages les plus tragiques de leur histoire pour les tourner définitivement un jour.

Le crime de génocide est imprescriptible. La reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie et l’élimination de ses conséquences constituent une garantie de sécurité pour l’Arménie et le peuple arménien, ainsi que pour la région.

Nous ne pouvons pas oublier le génocide des Arméniens ni résigner à subir ses conséquences. Nous ne pouvons pas ignorer les souffrances endurées par les victimes et les rescapés : nous devons assurer pour leurs descendants un avenir de sécurité et de dignité.

Le 24 avril 2020

Erevan, Arménie