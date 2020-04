Les entraînements des clubs d’Arménie débuteront ce jeudi 23 avril

La Fédération arménienne de football a trouvé un accord avec les autorités arméniennes pour l’autorisation de la reprise des entraînements des clubs de Ligue supérieure et Premier groupe (Ligue 1 et 2). Les entraînements pourront ainsi débuter officiellement ce jeudi 23 avril a indiqué la Fédération arménienne de football. La Fédération distribuera des tests pour le coronavirus avant cette reprise des entraînements tant aux joueurs qu’aux entraîneurs et personnel encadrant des clubs. Mais chaque club s’engagera de ne pas inclure dans ces entraînements plus de 20 joueurs.

Krikor Amirzayan