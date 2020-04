La communauté arméno-américaine fournira 1,5 million de repas aux Américains dans le besoin le 24 avril

Les organisations de la communauté arménienne chargées d’organiser les commémorations du génocide arménien dans le sud de la Californie, l’United Armenian Council de Los Angeles (UACLA), l’Unified Young Armenians (UYA) et l’Armenian Genocide Committee (AGC) annoncent leurs projets de commémoration alternative des événements car elles ont reçu des ordres de l’État et autorités locales interdisant les rassemblements de masse en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Au lieu du service de requiem traditionnel au Monument des martyrs du génocide arménien à Montebello, de la marche dans la Petite Arménie et de la manifestation de protestation devant le consulat turc de Los Angeles, les comités ont travaillé ensemble pour créer une commémoration toute la journée qui sera diffusée sur les chaînes de télévision arméniennes locales ainsi que plusieurs heures de streaming en direct sur les réseaux sociaux, le tout le 24 avril 2020 à 10 heures.

La commémoration toute la journée comprendra des allocutions de plusieurs éminents représentants du gouvernement, des dirigeants communautaires et du clergé, ainsi que des tables rondes informatives sur la reconnaissance du génocide, les réparations et la restitution pour le crime de génocide. De plus, les téléspectateurs auront l’occasion de voir des documentaires sur le génocide et d’entendre notre communauté, des personnalités bien connues et des présentations culturelles pour honorer les victimes du premier génocide du 20e siècle.

Le génocide arménien a provoqué des horreurs indicibles sur la population arménienne de l’Empire ottoman, y compris la famine de masse. À l’époque, les Américains ont organisé le plus grand effort de secours de l’histoire des États-Unis, par le biais du Comité de secours au Proche-Orient, pour venir en aide aux Arméniens dévastés par l’impact du génocide. Les Arméniens n’ont jamais oublié la bienveillance et la grande générosité du peuple américain. 105 ans plus tard, les Américains sont désormais confrontés à une crise d’insécurité alimentaire en raison des niveaux de chômage sans précédent provoqués par la pandémie de coronavirus.

Pour répondre à ce besoin, l’UACLA / UYA / AGC s’est associée à Feeding America, la plus grande banque alimentaire d’Amérique, pour lever des fonds afin de fournir 1500000 repas aux États-Unis, en l’honneur de nos martyrs tombés et de cette grande nation qui est venue à notre aide. Grâce à cette campagne épique , toute la communauté arménienne pourra remercier l’Amérique pour sa philanthropie à notre plus grande heure de besoin, et maintenant, en tant qu’Arméniens-Américains, nous ferons notre part pour aider nos communautés et voisins de tous horizons qui font face à des pénuries alimentaires en ce moment extraordinaire.