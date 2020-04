L’ouverture de l’ambassade des Pays-Bas témoigne de la confiance dans l’avenir de l’Arménie

Pour la première fois dans l’histoire, les Pays-Bas auront leur ambassade résidente en Arménie.

M. Nico Schermers, premier ambassadeur résident désigné, affirme que cela « témoigne de la confiance que nous avons en l’avenir de l’Arménie ».

« L’ouverture de cette ambassade ne pourrait pas survenir à un moment plus intéressant et plus important. C’est non seulement une étape clé dans l’amélioration de nos relations bilatérales, mais aussi un témoignage de la confiance que nous avons en l’avenir de l’Arménie », a déclaré M. Schermers à Communications Unlimited .

« Deux ans après la Révolution de velours, le pays est au milieu d’une transition politique impressionnante. Beaucoup a été accompli en très peu de temps. Il nous reste maintenant à mettre en œuvre des réformes, qui seront parfois difficiles. Comme mon ministre l’a déjà noté lors de son excellente visite à Erevan en janvier dernier, les Pays-Bas seront un allié dans ces efforts de réforme. Je suis vraiment ravi qu’en tant qu’ambassadeur, je puisse jouer mon rôle », a déclaré l’ambassadeur.

L’ambassadeur d’Arménie aux Pays-Bas, Tigran Balayan, a décrit l’ouverture de l’ambassade comme « une manifestation de l’intensification des relations et contribuera au renforcement de liens séculaires ».

« Je suis convaincu que l’Ambassadeur Nico Schermers sera un allié important pour développer la coopération bilatérale dans tous les domaines possibles », a-t-il ajouté.

Le 5 décembre 2019, Tweede Kamer (la Chambre des représentants néerlandaise) a alloué le financement nécessaire (2 millions d’euros) pour établir l’ambassade des Pays-Bas à Erevan, en Arménie, en adoptant un amendement au budget 2020 du Ministère des Affaires Etrangères néerlandais.

Les relations diplomatiques entre la République d’Arménie et le Royaume des Pays-Bas ont été établies le 30 janvier 1992. Avant d’établir une ambassade des Pays-Bas en Arménie, les ambassadeurs néerlandais en Arménie résidaient à Tbilissi (Géorgie).