Les clubs arméniens de football reprendront l’entraînement le 23 avril

Le bureau du commandant et la fédération de football d’Arménie ont conclu un accord pour permettre aux clubs de Premier et de First League de reprendre l’entraînement à partir du 23 avril.

La Fédération de football a reçu des tests de diagnostic du coronavirus, qui seront distribués aux clubs participants des Premier et First Leagues dans les trois prochains jours.

Avant le début de l’entraînement, tous les clubs doivent tester leurs joueurs, ainsi que les entraîneurs et le personnel médical. Chaque session de formation peut être suivie par pas plus de 20 personnes à la fois, y compris les joueurs, les entraîneurs, le personnel et le personnel médical.

Dans une semaine, la Fédération discutera de la question de la reprise des matches. La ligue pourrait éventuellement reprendre fin mai ou début juin, en fonction de la fin de l’état d’urgence en Arménie et d’un certain nombre d’autres circonstances.