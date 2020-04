Disparition du grand maître et entraineur des échecs d’Arménie, Arsen Yeghiazaryan

La Fédération arménienne des échecs vient d’annoncer ce lundi 20 avril la disparition de grand maître et entraineur des échecs, Arsen Yeghiazaryan. « La Fédération arménienne des échecs est profondément peinée par la disparition d’Arsen Yeghiazaryan et présente ses condoléances à sa famille » indique la Fédération dans un communiqué publié sur son site.

Artaches Minasyan autre champion arménien, à l’annonce de sa disparition a écrit « Arsen Yeghiazaryan était l’un des meilleurs athlètes d’Arménie. Yeghiazaryan a également remporté la Coupe d’Europe des clubs en 1995 en 1994 et 1996 équipe arménienne a participé au championnat du monde d’échecs en 1995 et 1996.

Arsen yeghiazaryan contribue grandement au succès des jeunes joueurs d’échecs arméniens qui ont par la suite réalisé des réalisations importantes.

Arsen Ghazaryan a fait un investissement important dans la réalisation de l’équipe féminine de l’Arménie et remporte des victoires.

L ’ équipe féminine arménienne dirigée par Yeghiazaryan a été déclarée championne d’Europe féminine en 2003 et a remporté une médaille de bronze en championnat d’Europe par équipes féminines.

Le souvenir du célèbre joueur d’échecs, l’entraîneur, qui a créé des victoires, son partenaire et l’amour de ses proches, restera lumineux dans nos cœurs. »

Krikor Amirzayan