Le chanteur célèbre chanteur arménien Hayko et la chanteuse Anahit Simonyan se sont séparés

Le célèbre chanteur Hayko qui avait représenté l’Arménie à l’Eurovision 2007 -en se classant 8e avec sa chanson Anytime You Need- et la chanteuse Anahit Simonyan se sont séparés. Le couple qui faisait souvent la une de la presse people d’Arménie avec leurs talents et leur art de vivre, parents d’un enfant, viennent de divorcer. La présentatrice-vedette de Chaine publique d’Arménie, Nazéni Hovhannisyan qui l’a annoncé affirme que Hayko et Anahit Simonyan feront tout pour que l’enfant ne soit pas affecté par cette décision de divorcer. Le couple qui a fait rêver par son charme et sa voix des millions de fans -qui avait connu le succès chacun de son côté- tourne ainsi une page de sa vie.

Krikor Amirzayan