Talaat Pacha La tête pensante du génocide, par Hans-Lukas Kieser*

Mehmed Talat Bey (1874-1921) est la figure principale de la politique ottomane dans les années 1910. Il accéda en 1917 au grand-vizirat et au titre honorifique de pacha. Il s’agit de l’ascension extraordinaire d’un ancien employé des postes au plus haut poste de l’Empire ottoman à côté du sultan. Le facteur Talat a commencé dans les années d’avant la révolution jeune-turque de 1908 à se distinguer à Salonique, en Macédoine ottomane, comme l’instigateur d’un réseau de subversion clandestin, connu sous le nom de Comité Union et Progrès (CUP), contre le sultan Abdulhamid II. La question de la Macédoine - aux (...)