L’international arménien Norberto Briasco-Balekian affirme avoir eu des contacts avec l’AC Milan

L’international arménien Norberto Briasco-Balekian l’arméno-argentin de Huracan (Argentine) a affirmé qu’il avait été contacté par l’AC Milan selon le journal italien Football Italia. Norberto Briasco-Balekian (24 ans) aurait eu des entretiens avec les dirigeants de l’AC Milan pour son possible transfert. « Je ne suis pas pressé car pour l’heure il n’y a rien de concret. Je me concentre sur mon club de Huracan et j’essaie de bien jouer afin d’être transféré à l’avenir vers l’Europe » dit le joueur.

Krikor Amirzayan