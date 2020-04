Avis à tous les compositeurs ! Les candidatures pour le Concours International de Composition Musicale Sayat Nova 2020 organisé par l’UGAB sont désormais ouvertes !

Ne manquez pas cette incroyable opportunité de remporter ces récompenses prestigieuses :

Première au Carnegie Hall

Commande pour l’Orchestre Philarmonique National Arménien

Publication par la Maison ARmusic de l’Union des Compositeurs d’Arménie

Commande pour le gala The Piano Teachers Congress of New York au Carnegie Hall

3 prix d’une valeur de 3000€, 2000€ & 1000€

Concert de gala à la Salle Cortot à Paris le 17 octobre 2020

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur www.AGBUSayatNovaCompetition.org

Hachoghutyun !

Bonne chance !