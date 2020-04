Eglises arméniennes de France : Commémoration du 105e anniversaire du Génocide des Arméniens de 1915

Commémoration du 105e anniversaire du Génocide des Arméniens de 1915

Dans le cadre des commémorations du 105e anniversaire du Génocide des Arméniens, le 24 avril à 10 h30, le Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne vous informe que dans toutes ses églises, comme dans toutes les églises arméniennes du Monde entier, une messe sera célébrée en hommage à nos Saints Martyrs.

Compte-tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement, ces messes se dérouleront portes closes, en l’absence des fidèles.

Selon la possibilité de chacune des paroisses de France, elles seront retransmises via les réseaux sociaux.

Le même jour à 12h, les cloches des églises de notre Diocèse et de tous nos Diocèses de par le Monde, retentiront à la mémoire des 1 500 000 victimes de ce Crime contre l’Humanité perpétré par la Turquie ottomane à partir de 1915.

A 21 h 00, nous invitons nos fidèles à nous rejoindre pour s’unir dans la prière, et poser un lumignon à l’une de leurs fenêtres afin de marquer, en ces temps de drames et d’incertitudes pour l’Humanité entière, cette journée dédiée à nos Saints Martyrs arméniens.

Nous prierons le Seigneur afin que Justice soit rendue au Peuple arménien !

Ô Christ, Toi qui es la couronne des Saints, Sauve-nous et aie pitié de nous.

Ô Christ, Toi qui es la couronne des Saints et qui entend les suppliques

de ceux qui Te craignent,

Toi qui regardes avec amour et tendresse Tes créatures,

dans Ta Sainteté, par l’intercession de la Sainte Mère de Dieu et la prière de tous Tes saints,

et des Saints Martyrs du Génocide des Arméniens morts pour leur Foi et leur Patrie.

Entends-nous du haut des cieux.

Entends-nous, Seigneur et prends pitié de nous.

Pardonne-nous et libère-nous de tous nos péchés.

Rends-nous dignes de Te glorifier et de Te rendre grâce

avec le Père et le Saint-Esprit,

maintenant et toujours, pour les siècles des siècles,

Amen.

Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակութիւն

Ապրիլի 24-ին՝ Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներուն յիշատակութեան օրը, ժամը 10.30-ին, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ Ֆրանսայի Թեմին բոլոր եկեղեցիներուն մէջ Սուրբ Պատարագ կը մատուցուի, դռնփակ :

Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, կը կատարուի « Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու բարեխօսական կարգը » :

Նոյն օրը, ժամը 12։00-ին, պիտի ղօղանջեն նաեւ մեր բոլոր եկեղեցիներուն զանգակները միանալով աշխարհասփիւռ մեր քոյր թեմերուն աղօթավայրերուն, ոգեկոչելու համար 1915-ի Ցեղասպանութեան անմեղ զոհերուն յիշատակը։

Համաշխարհային համաճարակի օրհասական այս օրերուն, կոչ կ՛ուղղենք մեր հաւատացեալներուն՝ նուիրական այդ օրը, երեկոյեան ժամը 9-ին, իրենց տուներուն պատուհաներէն մէկուն եզերքին մոմ մը կամ ճրագ մը վառել եւ մեր թեմին բոլոր հոգեւորականներուն միանալ համընդհանուր աղօթքի պահի մը համար։

Պսակիչ սրբոց, Քրիստոս, որ պսակես զսուրբս քո եւ առնես զկամս

երկիւղածաց քոց եւ նայիս սիրով եւ քաղցրութեամբ յարարածս քո,

լուր մեզ յերկնից ի սրբութենէ քումմէ` բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց եւ սրբոց նահատակացն մերոց,

որք կատարեցան յընթացս հայոց ցեղասպանութեան յամի Տեառն 1915

վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց :

Լուր մեզ, Տէր եւ ողորմեա, ներեա, քաւեա եւ թող զմեղս մեր :

Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ.

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն :