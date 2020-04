#2 « Հայկական գարուն » - Դանիել Վարուժան / « Printemps d’Arménie » Daniel VAROUJAN

🇫🇷 #7_jours_7_vidéos à partir du 18 au 24 avril inclus. Restez connectés.

Chers amis, cette année la #manifestation « Printemps d’Arménie » est dédiée à trois poètes #arméniens, Daniel #Varoujan, Roupen #Sevag et #Siamanto, martyrs du #génocide de 1915. Nous vous invitons devant les écrans de vos ordinateurs, téléphones portables et tablettes pour découvrir les #histoires de vie et les belles œuvres de ces #poètes.

🇦🇲 #7_օր_7_տեսանյութ՝ ապրիլի 18-ից 24-ը ներառյալ : Հետևեք մեր էջին :

Սիրելի բարեկամներ, այս տարի « Հայկական գարուն » միջոցառումը նվիրված է հայ երեք բանաստեղծներ #Դանիել Վարուժանին, Ռուբեն #Սևակին և #Սիամանթոյին, ովքեր դարձան 1915թ. #ցեղասպանության զոհը : Հրավիրում ենք ձեզ ձեր համակարգիչների, բջջային հեռախոսների և տաբլետների էկրանների առջև բացահայտելու այս #բանաստեղծների կյանքի #պատմությունները և գեղեցիկ #ստեղծագործությունները :